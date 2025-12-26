وی افزود: طبق پیش‌بینی‌ های سازمان هواشناسی کشور استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خوزستان و بوشهر نخستین مناطقی هستند که تحت تأثیر فعالیت این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.

به گفته رئیس روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، طی بامداد فردا دامنه بارش‌ها به مناطق داخلی کشور گسترش می‌یابد و استان‌های کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، مرکزی، ایلام، لرستان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس، اصفهان، هرمزگان و کرمان شاهد بارش باران و برف خواهند بود.

حسین خان با اشاره به شدت فعالیت این سامانه تصریح کرد: استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، غرب و جنوب اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر و هرمزگان در برخی مناطق با بارش برف سنگین و نیمه‌سنگین و همچنین باران‌های شدید مواجه می‌شوند که می‌تواند موجب اختلال در تردد، آب‌گرفتگی معابر و افزایش خطر وقوع حوادث شود.

وی با اعلام آماده‌باش کامل تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در استان‌های درگیر این سامانه، از هموطنان خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی از بروز حوادث احتمالی پیشگیری کنند.

رئیس روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: شهروندان از تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی و برف‌گیر خودداری کرده، از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها بپرهیزند و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات ایمنی و زمستانی از جمله زنجیر چرخ و سوخت کافی به همراه داشته باشند.

حسین خان در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی و عملیاتی هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش قرار دارند و هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.