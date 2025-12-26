انتشار پنجاه مقاله بین المللی در سال جاری میلادی توسط مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت

به گزارش ایلنا، سید مهدی میرشاه ولد با بیان این مطلب، اظهار داشت: در سال گذشته میلادی (۲۰۲۴) تعداد ۲۸ مقاله با نمایه اسکوپوس منتشر شده بود که این میزان در سال جاری به ۵۰ مقاله رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد طرح‌های تحقیقاتی در دست اجرا در این مرکز ۳۴ مورد و طرح‌های تحقیقاتی خاتمه یافته نیز ۳۰ مورد بوده است.

معاون مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت با بیان اینکه در زمینه طرح‌های مساله محور نیز، ۶ طرح در دست اجرا و ۳۱ طرح نیز خاتمه یافته است، تصریح کرد: بدین ترتیب، تعداد طرح‌های تحقیقاتی اعم از تحقیقاتی و مساله محور، ۱۰۱ مورد بوده است.

به گفته میرشاه ولد در این طرح‌های تحقیقاتی، مواردی مانند بهره‌مندی از خدمات و هزینه درمان بیماران مبتلا به دیابت بر اساس پایگاه داده نسخه بیمه سلامت ایران، روند بهره‌مندی از خدمات و هزینه درمان بیماران مبتلا به هپاتیت B و C، فراوانی و شیوع تجویز داروهای ضد افسردگی در بیمه شدگان و ارتباط آن با سن و جنس و استان، شیوع تجویز داروهای آنتی بیوتیک، فراوانی و توزیع آنژیوگرافی عروق کرونر و پیامدهای آن در بیمه شدگان، طول مدت بستری و هزینه کل خدمات بیماران اسکیزوفرنی، تداخلات دارویی در نسخ بیماران سرپایی بیمه سلامت استان تهران مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

وی از انتشار کتاب‌هایی در حوزه بین الملل در مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت خبر داد و گفت: از جمله آن‌ها می‌توان به بررسی نسخه‌نویسی الکترونیک و ارائه راهبردهای توسعه آن و همچنین تجریبات جهانی در پیشگیری سطح چهارم اشاره کرد.

میرشاه ولد گفت: تاکنون ۲۸ جلد کتاب توسط مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت منتشر شده که نسخه الکترونیک این کتاب‌ها در سایت مرکز در دسترس عموم قرار دارد.

به گزارش وبدا، معاون مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت در پایان یادآور شد: پس از اخذ موافقت قطعی مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت از شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در تیر ماه ۱۴۰۴، فعالیت‌های این مرکز با قدرت و تلاش بیشتری ادامه دارد. یکی از طرح‌های آینده مرکز، پیگیری ایجاد مرکز همکاری‌های مشترک با سازمان جهانی بهداشت و تبدیل آن به مرکز تعالی با حاکمیت داده مبنا و همچنین توجه خاص به حوزه فناوری است.

