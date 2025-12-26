به گزارش ایلنا، محمدحسین کبادی، با اشاره به برگزاری نشست تخصصی دو روزه مراکز آموزشی جست‌وجو و نجات اظهار کرد: این نشست با حضور سرمربیان ارشد کشوری برگزار شده که همگی دوره‌های بین‌المللی را گذرانده و از توانمندی‌های تخصصی بالایی برخوردار هستند؛ به‌گونه‌ای که سگ‌های عملیاتی همواره همراه مربیان خود در این دوره حضور دارند.

وی افزود: حضور همزمان تمامی سرمربیان کشوری، فرصت بسیار مناسبی برای برگزاری یک دوره توان‌افزایی ایجاد کرده است تا ضمن سنجش توانمندی مربیان، وضعیت فیزیکی و عملکردی سگ‌های جست‌وجو و نجات نیز به‌صورت دقیق ارزیابی شود. در کنار این موضوع، برای مربیانی که نیاز داشته باشند، برنامه‌های بازتوانی نیز در نظر گرفته شده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به استفاده از تجربیات مربیان ارشد برای ارتقای توان استان‌ها گفت: استان قزوین نیز به‌عنوان یکی از استان‌های دارای سگ جست‌وجو و نجات، از تجربیات سرمربیان کشوری برای رفع اشکالات تخصصی در حوزه جست‌وجو بهره‌مند می‌شود.

کبادی با بیان اینکه یکی از مأموریت‌های اصلی مراکز عملیات جست‌وجو و نجات کشور، انجام عملیات تخصصی جست‌وجو در زیر آوار و در شرایط‌های سخت محیطی و عملیاتی است، تصریح کرد: این مأموریت‌ها عمدتاً با بهره‌گیری از سگ‌های زنده‌یاب انجام می‌شود و با رویکرد جدید جمعیت، مراکز جست‌وجو و نجات کشور به سگ‌های ردیاب و جسدیاب نیز تجهیز شده‌اند.

کبادی ادامه داد: در این دوره، یک قلاده سگ ردیاب به‌صورت پایلوت از استان مازندران حضور دارد که حدود یک سال تحت آموزش قرار گرفته و عملیات ردیابی را انجام می‌دهد. این سگ از نژاد است که به‌عنوان یکی از نژادهای مناسب برای سگ‌های ردیاب مورد استفاده قرار گرفته و در آینده امکان به‌کارگیری نژادهای دیگر نیز وجود خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در خاتمه تأکید کرد: تکمیل پکیج سگ‌های ویژه شامل سگ‌های زنده‌یاب، ردیاب و جسدیاب، نقش مهمی در افزایش سرعت و دقت پاسخگویی به حوادث در سطح کشور خواهد داشت و امیدواریم با توسعه این ظرفیت‌ها، خدماتی شایسته‌تر به هموطنان در شرایط بحرانی ارائه شود.

