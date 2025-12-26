خبرگزاری کار ایران
معرفی معتمدین پیشنهادی هیئت اجرایی انتخابات از سوی فرماندار تهران

کد خبر : 1733129
فرماندار تهران فهرست ۳۰ نفر از معتمدین برای تشکیل هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران با اعلام این خبر اظهار داشت: با صدور فرمان آغاز فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهرها توسط وزیر کشور، فهرست ۳۰ نفره معتمدین برای عضویت در هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، در مهلت زمانی مقرر به هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان اعلام شد. 

وی افزود: این فهرست شامل اقشار مختلف و شخصیت‌های اجرایی، اجتماعی، فرهنگی و دانشگاهی و نیز بانوان است که با سوابق مدیریتی مختلف، به عنوان معتمدین مردمی معرفی شده‌اند. 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، اسامی ۳۰ معتمد پیشنهادی به شرح زیر است: 

سید کامل تقوی‌نژاد

احمد مسجدجامعی

محمدحسین مقیمی

علی‌اصغر احمدی

مصطفی سالاری

سید جواد حسینی

هوشنگ بازوند

سید محمدهادی ایازی

محسن اردکانی

پروانه رضایی‌بختیاری

عبدالرضا فولادوند راد

شکراله حسن‌بیگی

سید شهاب‌الدین چاوشی ترکی

فریده اولادقباد

عیسی فرهادی سرتنگی

میثم امرودی

بهزاد پارسا

بهزاد سام‌دلیری

مجید پارسا

حسین ملکی

زریر نگین‌تاجی

قاسم نوده فراهانی

منصوره کرمی

محمود نجفی‌عرب

لیلا آقاعلی‌خانی

حسین سنجری

شهاب روزبهانی

عباس کیوانلو

منوچهر پرنو

بهزاد یعقوبی

گفتنی است پس از فرآیند رای گیری و انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل، هیئت اجرایی انتخابات شهرستان تهران رسماً آغاز بکار خواهد کرد.

 

