قاتل خاموش سه نفر را در بومهن به کام مرگ فرستاد

قاتل خاموش سه نفر را در بومهن به کام مرگ فرستاد
کد خبر : 1733115
رئیس پایگاه اورژانس شهرستان پردیس گفت: دو زن و یک مرد بالای ۵۰ سال که در چادری در ابتدای شهر بومهن سکونت داشتند، شب گذشته بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا، نادر شایان  در خصوص این خبر اظهار داشت: پیکر بی‌جان این افراد که کارتن‌خواب بودند، شب گذشته کشف شد و به گفته پرسنل این پایگاه، حدود یک شبانه‌روز از زمان فوت متوفیان گذشته بود.

شایان گفت: سالانه تعداد زیادی از هم‌وطنان ما بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست می‌دهند. شهروندان برای پیشگیری از این حوادث ناگوار این‌گونه باید مواردی مانند، نصب و راه‌اندازی صحیح وسایل گرمایشی، بررسی مسیر دودکش‌ها را به طور مرتب بررسی و از باز بودن آن‌ها اطمینان حاصل کنید.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان از وسایل گرمایشی بدون دودکش در فضاهای بسته استفاده نکرده و در صورت استفاده از بخاری‌های گازی، حتماً از کلاهک H در انتهای دودکش استفاده کنند، همچنین در صورت بروز هرگونه علائم مسمومیت مانند سردرد، سرگیجه، تهوع و ضعف، فوراً به فضای باز رفته و با اورژانس تماس بگیرید.

وی با بیان اینکه ورودی هوا مانند استاندارد بودن خروجی وسایل گرمایشی دارای اهمیت بالایی است، اظهار داشت: این حادثه بار دیگر زنگ هشدار را درباره خطرات قاتل خاموش، به صدا درآورد.

مونوکسید کربن که به قاتل خاموش نیز معروف است، گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که استنشاق آن می‌تواند منجر به مرگ شود. این گاز سمی اغلب بر اثر نقص در سیستم‌های گرمایشی، استفاده از وسایل گرمایشی بدون دودکش، یا سوختن ناقص سوخت‌هایی مانند ذغال، چوب و گاز ایجاد می‌شود.

این گاز سمی اغلب بر اثر نقص در سیستم‌های گرمایشی، استفاده از وسایل گرمایشی بدون دودکش، یا سوختن ناقص سوخت‌هایی مانند ذغال، چوب و گاز ایجاد می‌شود. سالانه تعداد زیادی از هم‌وطنان ما بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست می‌دهند.

شهرستان پردیس با جمعیتی بیش از ۵۰۰ هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد.

