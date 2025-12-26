کشف بیش از ۲۰ میلیارد تومان پارچه قاچاق در جنوب تهران
رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۱۳۸ هزار متر پارچه قاچاق در جنوب پایتخت خبر داد و گفت: کارشناسان، ارزش ریالی کالاهای کشفشده را بیش از ۲۰ میلیارد تومان برآورد کردهاند.
به گزارش ایلنا، پلیس پایتخت، سردار مهدی افشاری روز جمعه اظهار کرد: در پی انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ موفق به شناسایی و کشف یک انبار نگهداری کالای قاچاق در محدوده خیابان فدائیان اسلام شدند.
وی افزود: بررسیهای اطلاعاتی نشان داد مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق خارجی از طریق خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی کشور به اطراف تهران منتقل و سپس با خودروهای وانت به این انبار منتقل و دپو میشده است.
رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با بیان اینکه مأموران پس از هماهنگیهای قضایی از محل موردنظر بازرسی کردند، تصریح کرد: در این انبار که ظاهراً محل نگهداری کالاهای بازرگانی بوده، مقادیر انبوهی پارچه خارجی کشف شد که در هیچیک از سامانههای رسمی ثبت نشده بود.
سردار افشاری ادامه داد: طی استعلامات گمرکی مشخص شد اسناد ارائهشده مربوط به سالهای گذشته بوده و هیچگونه مطابقتی با کالاهای مکشوفه نداشته و این محموله فاقد هرگونه اسناد و مدارک معتبر گمرکی است.
وی با اشاره به اینکه کالاهای کشفشده شامل ۱۳۸ هزار متر پارچه خارجی ساخت کشور چین بوده است، گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
این مقام انتظامی با تأکید بر اینکه کارشناسان، ارزش ریالی اموال کشفشده را بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعلام کردهاند، خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز، به نابودی صنایع کشور منجر میشود و باید از آن پرهیز کرد.
سردار افشاری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قاچاق یا احتکار کالا، مراتب را از طریق شمارههای ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ به پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اطلاع دهند.