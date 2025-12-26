خبرگزاری کار ایران
آغاز مرحله سوم طرح پناه گرم در شب های سرد پایتخت

کد خبر : 1733081
سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران اعلام کرد: همه ظرفیت‌هایش را در این زمستان سرد بسیج کرده‌ تا پناه گرمی برای همه شهروندان شهر باشد.

به گزارش ایلنا    از شهرداری تهران، ۴۵ واحد گشت متمرکز، ۴۴ گشت منطقه‌ای، استقرار ۱۵ دستگاه اتوبوس در ۱۵ نقطه شهر به عنوان مددسرای سیار و ۱۷ مددسرای ثابت‌ بخشی از این ظرفیت هاست.

این کار با همکاری و مجاهدت بیش از ۳۰۰ نفر از همکاران سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی در قالب مددکار، راننده، عامل انتظامی و ناظر بصورت ۲۴ ساعته در سطح شهر در حال خدمت رسانی هستند.

شما هم برای مشارکت در این همدلی بزرگ کافی است در صورت مشاهده افراد کارتن خواب، بی خانمان و یا هر فرد آسیب‌دیده اجتماعی با شماره تلفن ۱۳۷ تماس‌ بگیرید.

 

