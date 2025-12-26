به گزارش ایلنا به نقل از آموزش و پرورش، در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی «تربیت مدرس برای ارتقای توانمندی‌های قرآنی آموزگاران ابتدایی» در قالب طرح ملی اتقان، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش، بر ضرورت تغییر نگاه، نگرش و روش در آموزش قرآن تأکید کرد و گفت: این دوره‌ها برای آموزش صرفِ روخوانی و روان‌خوانی قرآن برگزار نمی‌شود؛ هدف اصلی، پیوند دادن قرآن با زندگی واقعی دانش‌آموزان و تبدیل آن به کتاب زندگی است.

این مراسم با حضور معاونان آموزش ابتدایی ۱۸ استان، رؤسای ادارات فرهنگی و هنری معاونت پرورشی استان‌ها و مدرسان منتخب سراسر کشور، در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.

حکیم‌زاده با اشاره به اینکه گردهمایی امروز یک «دعوت و فرصت مغتنم الهی» است، افزود: نشستن ما در این جلسه تصادفی نیست؛ برکت قرآن است که چنین هماهنگی گسترده‌ای میان بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش ایجاد شده و این رویداد شکل گرفته است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با طرح این پرسش محوری که «برای چه هدفی اینجا هستیم؟»، خاطرنشان کرد: سال‌هاست آموزش قرآن داریم، اما باید ببینیم چه خلأیی شناسایی شده که نیازمند برگزاری چنین دوره‌ای است. پاسخ روشن است؛ قرآن هنوز به متن زندگی ما وارد نشده و اغلب به خواندن محدود مانده است، در حالی‌ که باید نسخه شفابخش زندگی فردی و اجتماعی ما باشد.

وی با تشبیه قرآن به نسخه‌ای درمان‌بخش که بدون استفاده روی طاقچه گذاشته شده، گفت: تا زمانی که قرآن در تربیت، رفتار، تعاملات و سبک زندگی ما جریان پیدا نکند، به هدف اصلی خود نرسیده‌ایم. این امر مستلزم تغییر نگاه و نگرش است و بدون آن، تغییر روش هم اتفاق نخواهد افتاد.

حکیم‌زاده با تأکید بر نقش معلمان ابتدایی، آنان را صاحبان یکی از اثرگذارترین مسئولیت‌های کشور دانست و افزود: ما با انسان‌ها، آن هم با پاک‌ترین سرمایه‌های الهی یعنی کودکان، سر و کار داریم. تصمیم‌های ما نه‌تنها بر زمان خودمان، بلکه بر زمان و آینده دانش‌آموزان اثر می‌گذارد.

وی هدف نهایی آموزش قرآن در دوره ابتدایی را ایجاد «انس، تعلق خاطر و احساس ارزشمندی» در دانش‌آموزان دانست و تصریح کرد: تربیت قرآنی یعنی دانش‌آموز احساس کند انسان محترم و ارزشمندی است؛ وقتی این حس شکل بگیرد، مسیر رشد و دوری از آسیب‌ها هموار می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش در پایان، با قدردانی از همکاری بخش‌های مختلف و مدرسان منتخب، ابراز امیدواری کرد که خروجی این دوره‌ها، نسلی باشد که قرآن را نه صرفاً یک درس، بلکه برنامه زندگی خود بداند و تأکید کرد: ثمره این تلاش‌ها، باقیات‌صالحاتی است که سال‌ها در زندگی فردی و اجتماعی دانش‌آموزان اثرگذار خواهد بود.

انتهای پیام/