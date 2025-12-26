خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امروز آخرین مهلت ثبت نام در کنکور دانشجو معلمان

امروز آخرین مهلت ثبت نام در کنکور دانشجو معلمان
کد خبر : 1733034
لینک کوتاه کپی شد.

مهلت ثبت نام در آزمون اختصاصی دانشجو معلمان سال ۱۴۰۵ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور امروز پایان می‌یابد.

به گزارش ایلنا، ثبت نام پذیرش آزمون اختصاصی دانشجو معلمان سال ۱۴۰۵ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://sanjesh.org/ انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند در مهلت تعیین شده یعنی تا آخر وقت امروز جمعه پنجم دی ماه برای شرکت در آزمون مذکور ثبت‌نام کنند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این آزمون فوق هم‌زمان با شروع ثبت‌نام در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفت و داوطلبان لازم است قبل از ثبت نام نسبت به مطالعه آن اقدام کنند.

زمان برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم روز پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

هزینه ثبت‌نام در این آزمون مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ (چهار میلیون) ریال است که متقاضیان پس از تکمیل اطلاعات در سامانه می‌بایست با توجه به گروه یا گروه‌های آزمایشی نسبت به تهیه شماره سریال و پرداخت هزینه آزمون بصورت الکترونیکی اقدام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا