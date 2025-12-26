امروز آخرین مهلت ثبت نام در کنکور دانشجو معلمان

به گزارش ایلنا، ثبت نام پذیرش آزمون اختصاصی دانشجو معلمان سال ۱۴۰۵ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://sanjesh.org/ انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند در مهلت تعیین شده یعنی تا آخر وقت امروز جمعه پنجم دی ماه برای شرکت در آزمون مذکور ثبت‌نام کنند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این آزمون فوق هم‌زمان با شروع ثبت‌نام در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفت و داوطلبان لازم است قبل از ثبت نام نسبت به مطالعه آن اقدام کنند.

زمان برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم روز پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

هزینه ثبت‌نام در این آزمون مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ (چهار میلیون) ریال است که متقاضیان پس از تکمیل اطلاعات در سامانه می‌بایست با توجه به گروه یا گروه‌های آزمایشی نسبت به تهیه شماره سریال و پرداخت هزینه آزمون بصورت الکترونیکی اقدام کنند.

