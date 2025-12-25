مشاور رئیس جمعیت هلال احمر:
هلال احمر به یک تولیدکننده و صادرکننده محصولات پزشکی و تجهیزات امدادی نوین تبدیل خواهد شد
مشاور رئیس جمعیت و رئیس مرکز نوآوری و رشد جمعیت هلال احمر، نقشه راه آینده این نهاد بینالمللی را بر پایه بهرهگیری از نوآوری، فناوریهای پیشرفته و ایجاد ارتباط مؤثر با اکوسیستم دانشبنیان کشور ترسیم کرد و تأکید کرد: هلال احمر به یک تولیدکننده و صادرکننده محصولات پزشکی و تجهیزات امدادی نوین تبدیل خواهد شد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلال احمر؛ دکتر امیرعلی حمیدیه چشمانداز آینده هلال احمر را مبتنی بر تولید داخلی، خودکفایی، و تبدیل شدن به یک بازیگر بینالمللی در حوزه پزشکی پیشرفته و صادرات محصولات معرفی کرد.
حمیدیه نقطه اتصال هلال احمر با دانشگاهها و مراکز پیشرفته جهانی را ضروری دانست و تأکید کرد که نوآوری و فناوری میتواند کمک بسزایی در حوزه امداد و نجات کند.
وی افزود: برای ارتقاء سطح امداد و نجات، هلال احمر به تجهیزات بسیار پیشرفتهتری نسبت به وضعیت فعلی نیازمند است؛ تجهیزاتی که اغلب به دلیل تحریمها یا قیمتهای بالا، به سختی وارد کشور میشوند.
او با ارائه پیشنهاد استفاده از ظرفیت دانشگاههای فنی و مهندسی کشور، ادامه داد: جمعیت هلال احمر باید محصولات مورد نیاز خود را سفارش دهد. به عنوان مثال، ساخت پهپادهای تخصصی برای کمک به اطفاء حریق جنگلها با فناوری پیشرفته، میتواند یا از مشکلات پیش از وقوع جلوگیری کند یا مشکلات را با سرعت کنترل کند. این نیازمند سفارش از سوی جمعیت است.
رئیس مرکز نوآوری هلال احمر با بیان اینکه هدف اصلی این مرکز، استفاده از دانش دانشگاهها در حوزه امداد است، بر لزوم پر کردن حلقههای اتصال بین هلال احمر و مجموعههای پژوهشی، بهویژه دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم، تأکید کرد.
حمیدیه رویکرد جدید را برونسپاری هوشمندانه دانست و گفت: نیاز نیست خود هلال احمر همه کارها را انجام دهد؛ باید این بخش به شرکتهای دانشبنیان واگذار شود.
وی با اشاره به تصمیمات رئیس جمعیت هلال احمر، ایجاد سازمانی با اهرمی قوی برای تأمین تجهیزات مدرن و پیشرفته را هدف اصلی دانست.
او در مورد موازیکاریها توضیح داد: تمرکز ما بر موضوعاتی خواهد بود که در حوزه امداد و نجات و پزشکی بر «زمین مانده» و هلال احمر نمیتواند منتظر ورود تجهیزات از خارج بماند. این رویکرد نه تنها هزینهها را کاهش میدهد، بلکه ما را همگام با تحولات روز دنیا حرکت خواهد داد.
حمیدیه افق روشنی را برای هلال احمر ترسیم کرد و گفت: به عنوان مثال داروخانه هلال احمر میتواند واردکننده نباشد، بلکه صادرکننده شود.
وی دو حوزه فناوری اصلی را که هلال احمر بر آن متمرکز خواهد شد را معرفی کرد و گفت: یکی از حوزهها هوش مصنوعی است. این فناوری، در بخش فنی و مهندسی تجهیزات، کاربرد خواهد داشت. یکی دیگر از حوزههای مهم این بخش در جمعیت هلال احمر، پزشکی بازساختی است که شامل ژن درمانی، سلول بنیادی و مهندسی بافت برای ساخت اعضای بدن مانند استخوان، پوست و سایر اعضا میباشد.
حمیدیه آینده پزشکی هلال احمر را پزشکی بازساختی دانست و افزود: بیشترین نیاز در همین حوزه است و جمعیت اگر در این زمینه جلو بیفتد، به برندی تبدیل خواهد شد که مردم برای دریافت خدمات پزشکی پیشرفته مبتنی بر، ژن، سلول و بافت، به سراغ هلال احمر میروند. همانطور که همین حالا نیز مردم برای یک سری از داروهای خاص، به داروخانه هلال احمر مراجعه میکنند.
حمیدیه، مرکز تحقیق و نوآوری هلال احمر را که هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد، محلی برای پیوند نخبگان، سرمایهگذاران و دانش هلال احمر خواند.
وی در یک فراخوان از نیروهای جوان، نوآور و متخصص درون جمعیت درخواست همکاری کرد و افزود: از همینجا از سرمایههای انسانی جمعیت میخواهم که برای برنامهریزی به مرکز مراجعه کنند؛ زیرا آنها شناخت بیشتری از سازمان دارند و میتوانند در انتقال دانش فنی به محصول نهایی کمک کنند. هدف نهایی این است که با جذب نخبگان و کارآفرینان، دانش فنی موجود در کشور به محصول نهایی تبدیل شود؛ محصولاتی که هم در حوزه امداد و فناوری هلال احمر قابل استفاده باشد و هم امکان صادرات و کسب درآمد برای سازمان را فراهم آورد.
حمیدیه در پایان تأکید کرد که این رویکرد، مبتنی بر اعتقاد راسخ رئیس جمعیت هلال احمر، به نوآوری و فناوری است و باید این تفکر به پایینترین سطوح سازمان نیز سرایت کند تا هر مدیر و کارمندی در جمعیت از امروز به سمت فناوری حرکت کند.