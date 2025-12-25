خبرگزاری کار ایران
آمادگی پلیس ایران برای پذیرش دانشجو از کشور تاجیکستان در مقاطع ارشد و دکتری

فرمانده کل انتظامی کشور در سفر به کشور تاجیکستان بر آمادگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش دانشجو از کشور تاجیکستان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و نیز اعزام اساتید مجرب به منظور تدریس و انتقال دانش، فنون و مهارت های پلیسی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا رادان در ادامه سفر رسمی خود به کشور تاجیکستان، به دعوت وزیر امور داخله کشور جمهوری تاجیکستان سپهبد "رمضان رحیم‌زاده" و با هدف توسعه و گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های پلیسی و انتظامی از موسسه دولتی آموزش پرسنل عالی رتبه وزارت امور داخله آن کشور دیدار و از نزدیک در جریان روند های آموزشی، ساختارهای علمی و برنامه های تخصصی این مرکز قرار گرفت.

فرمانده کل انتظامی کشور در جریان این بازدید طی سخنانی، بر ضرورت تعمیق همکاری های آموزشی، عملیاتی و پژوهشی میان دو کشور تاکید کرد و آمادگی پلیس ایران را برای انتقال تجارب ارزشمند و ظرفیت های علمی و مهارتی موجود در حوزه های انتظامی و تخصصی، اعلام داشت.

سردار رادان همچنین بر آمادگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش دانشجو از کشور تاجیکستان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و نیز اعزام اساتید مجرب به منظور تدریس و انتقال دانش، فنون و مهارت های پلیسی تأکید کرد.

به گزارش پلیس، در این مراسم که با ادای احترام به جایگاه پلیس جمهوری اسلامی ایران همراه بود، مدرک دکترای افتخاری این دانشگاه به سردار "احمدرضا رادان" فرمانده کل انتظامی کشور اعطا شد.

