مشاور عالی وزیر بهداشت:
مطالبات دستیاران و دانشجویان PhD بهصورت مرحلهای پیگیری میشود
نشست شورای مرکزی شورای صنفی دستیاران و دانشجویان PhD وزارت بهداشت، با حضور علی جعفریان مشاور عالی وزیر بهداشت، علیرضا پارساپور مسئول پیگیریهای ویژه دفتر وزیر و اعضای شورای مرکزی شوراهای صنفی برگزار شد.
به گزارش ایلنا،در این نشست، موضوعات و مطالبات مرتبط با شرایط آموزشی، معیشتی و حرفهای دستیاران و دانشجویان PhD از سوی نمایندگان شورا مطرح و درباره محورهایی همچون وضعیت حقوقی دانشجویان PhD، وام دستیاری، نحوه بهرهگیری از ظرفیتهای آموزشی و درمانی دستیاران، افزایش ظرفیت پزشکی، هزینههای پایاننامهها و راهکارهای بهبود شرایط تحصیل بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنین پیشنهاداتی با رویکرد عملیاتی و قابل اجرا از سوی اعضای شورا ارائه شد که مقرر شد پس از جمعبندی، در معاونتهای ذیربط وزارت بهداشت و شورای معاونین مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، در حاشیه این نشست اظهار کرد: این جلسه، جلسهای سازنده بود و دستیاران و دانشجویان PhD بهصورت شفاف نکات، اشکالات و پیشنهادات خود را مطرح کردند. بخشی از این موارد نیازمند پاسخگویی و شفافسازی است و بخش دیگری از آنها باید در مرحله اجرا پیگیری شود.
وی افزود: جمعبندی مطالب مطرحشده از سوی شورا توسط معاونتهای مربوطه بررسی خواهد شد و گزارش آن در شورای معاونین وزارت بهداشت مطرح میشود.
مشاور عالی وزیر بهداشت با تأکید بر اهمیت بهبود شرایط تحصیل دستیاران و دانشجویان PhD تصریح کرد: هرچه بتوانیم شرایط آموزشی و معیشتی این گروهها را بهبود ببخشیم، نتیجه آن تربیت نیروهایی با انگیزه، مهارت و دانش بالاتر خواهد بود که با روحیه بهتر وارد نظام سلامت و بازار کار میشوند.
جعفریان ادامه داد: دستیاران و دانشجویان PhD از گروههای تعیینکننده در نظام سلامت هستند و استفاده از دیدگاهها و پیشنهادات آنها، بهویژه پیشنهادات عملیاتی که از دل محیط آموزش و درمان ارائه میشود، میتواند به اصلاح فرآیندها کمک کند.
وی با اشاره به برخی محورهای مطرحشده در این نشست گفت: موضوعاتی مانند وضعیت حقوقی دانشجویان PhD، وام دستیاری، هزینههای پایاننامه، تعداد پذیرش دانشجوی PhD متناسب با نیاز بازار کار و همچنین تعریف سازوکارهایی برای جبران فعالیتهای فراتر از سقف آییننامه دستیاری، از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش وبدا، مشاور عالی وزیر بهداشت در پایان تأکید کرد: تمامی این موارد و اصلاح پرداختی دستیاران در چارچوبهای قانونی پیگیری میشود.