هشدار مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو به دانشگاه های علوم پزشکی:
در هر شرایطی چارچوبهای قانونی را رعایت کنید/ اختیارات استانداران جایگزین ضوابط حوزه سلامت نمیشود
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، بر رعایت قوانین بالادستی در تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، عبدالعظیم بهفر، ضمن اشاره به مصوبه هیئت دولت، گفت: اختیارات موقت چهار ماهه استانداران به ویژه در استانهای مرزی برای تأمین کالاهای اساسی مانند برنج، روغن نباتی، باجل و ذرت، هیچگاه جایگزین رعایت ضوابط قانونی حوزه سلامت نمیشود.
وی تأکید کرد: دانشگاههای علوم پزشکی موظفاند در هر شرایطی چارچوبهای قانونی را رعایت کنند و از هرگونه تخطی به دلیل فشار شوراهای تأمین استان پرهیز کنند.
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو یادآور شد: ثبت تمام فرآوردههای سلامتمحور در سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامتمحور (TTAC) و دریافت گواهی بهداشت و گواهی مصرف از مبدأ، الزامات غیرقابل اغماض هستند و نقض آنها پیگرد قانونی دارد.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، بهفر افزود: نظارت سازمان غذا و دارو تنها به آزمایش محصول نهایی محدود نمیشود و اصالت مدارک و مسیر تأمین نیز بخشی از فرآیند نظارتی است.