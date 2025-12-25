به گزارش ایلنا، این جلسه که با حضور اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی حفاظت محیط زیست تشکیل خواهد شد، ۱۱ دستور کار مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

شورای عالی حفاظت محیط زیست به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و هماهنگی در حوزه محیط زیست کشور، نقش مهمی در اتخاذ راهبردهای کلان برای مقابله با چالش‌های محیط زیستی و تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا می‌کند. جزئیات این دستور کارها متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، برگزاری دومین جلسه شورای عالی مذکور در سال جاری نشان‌دهنده توجه ویژه دولت و نهادهای حاکمیتی به مسائل محیط زیست به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور برای نسل‌های حاضر و آینده است.

