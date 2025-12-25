خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چهلمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود

چهلمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود
کد خبر : 1732749
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل حوزه ریاست و دبیرخانه شورای عالی حفاظت محیط زیست از برگزاری قریب الوقوع چهلمین جلسه این شورا با حضور رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی حفاظت محیط زیست، خبر داد.

به گزارش ایلنا، این جلسه که با حضور اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی حفاظت محیط زیست تشکیل خواهد شد، ۱۱ دستور کار مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت. 

شورای عالی حفاظت محیط زیست به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و هماهنگی در حوزه محیط زیست کشور، نقش مهمی در اتخاذ راهبردهای کلان برای مقابله با چالش‌های محیط زیستی و تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا می‌کند. جزئیات این دستور کارها متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

به گزارش روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، برگزاری دومین جلسه شورای عالی مذکور در سال جاری نشان‌دهنده توجه ویژه دولت و نهادهای حاکمیتی به مسائل محیط زیست به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور برای نسل‌های حاضر و آینده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا