معاون بهداشت وزارت بهداشت:

سیاست‌های جمعیتی خط قرمز کشور است

معاون بهداشت وزارت بهداشت تأکید کرد: جوانی جمعیت یک مساله بنیادین سلامت عمومی و توسعه ملی است و سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران مطابق منویات رهبری خط قرمز کشور محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا، دکتر علیرضا رئیسی در دیدار دکتر آواد ماتاریا، رئیس جدید دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران، بر اهمیت سیاست‌های جمعیتی و به‌ویژه جوانی جمعیت تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت باروری، مادر، نوزاد، کودک و نوجوان بیشترین بازده بلندمدت را دارد و با توجه به منویات مقام معظم رهبری، این حوزه اولویت راهبردی کشور است. 

وی افزود: سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران خط قرمز کشور است و ما در این حوزه سیاست‌های ملی خود را دنبال می‌کنیم. سیاست‌های حوزه سلامت کشور ما زیر مجموعه سیاست‌های سازمان‌های بین‌المللی نیست و تحت تأثیر سیاست کشور خودمان پیش می‌رود. 

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: ایران در اوج تحریم‌های بین‌المللی که بخش سلامت را نیز درگیر کرده، به‌عنوان سد دفاعی منطقه عمل می‌کند و جلوی گسترش بسیاری از اپیدمی‌ها را می‌گیرد؛ از سازمان‌های بین‌المللی که وظیفه تامین و ارتقای سلامت را برعهده دارند، انتظار است به دور از سیاست زدگی در جهت کم اثر کردن آثار تحریم‌ها بر سلامت منطقه، نهایت همکاری را داشته باشند، 

به گزارش وبدا، رییسی از جوانی جمعیت، پزشکی خانواده، نظام ارجاع، خودمراقبتی هدایت‌شده و توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت با الگوی محله محوری به عنوان محورهای اصلی سیاست‌گذاری سلامت کشور یاد و بر نقش تعیین‌کننده اجرای مؤثر برنامه‌های سلامت جمعیت در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش عدالت در دسترسی به خدمات سلامت تأکید کرد.

