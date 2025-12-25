فردا، آخرین مهلت پذیرش بدون آزمون دانشجو در دانشگاه تهران
مهلت ثبتنام پذیرش بدون آزمون دانشجو در رشتههای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ فردا به پایان میرسد.
به گزارش ایلنا، دانشگاه تهران اعلام کرد که در راستای اجرای سیاستهای هدایت و حمایت از دانشجویان ممتاز برای ورود به دوره کارشناسی ارشد، با استناد به آیین نامههای شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به مصوبات شورای آموزشی دانشگاه و در چارچوب اختیارات قانونی خود، برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ از میان دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۱ دانشگاه تهران و سایر دانشگاههای مشمول این فراخوان که در زمره ۲۰ درصد برتر رشته و ورودی خود قرار دارند، برای پذیرش بدون آزمون اقدام خواهد کرد.
این پذیرش صرفاً در رشتههایی از مقطع کارشناسی ارشد که پذیرش آنها از طریق آزمون سراسری صورت میگیرد و مورد تأیید گروه آموزشی ذی ربط قرار گرفتهاند، انجام میشود. بدیهی است که این پذیرش شامل تمامی رشتههای دارای پذیرش از طریق آزمون سراسری نخواهد بود.
دارا بودن حداقل معدل ۱۶ در رشتههای فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و حداقل معدل ۱۷ برای رشتههای علوم انسانی و سایر رشتهها الزامی است.
چنانچه ۲۰ درصد برتر دانشجویان حائز شرایط، به دلیل انصراف یاعدم تقاضا، از تسهیلات مربوط استفاده نکنند و ظرفیت دو سوم پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد رشتهای تکمیل نشود، در این صورت دانشجویان دانشگاه تهران که به لحاظ میانگین کل نمرات، جزو ۱۰ درصد برتر بعدی دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود قرار گیرند، میتوانند در این فراخوان شرکت کنند.
پذیرش بدون آزمون برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای همان سال امکانپذیر است.
درخواست متقاضیان ورودی ۱۴۰۲ که در طول شش نیم سال تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته، دانش آموخته میشوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل هشت نیم سال دانشجویان همرشته ورودی ۱۴۰۱ جزو ۲۰ درصد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون قابل بررسی است. پذیرش این دسته از متقاضیان منوط به ارائه گواهی احراز رتبه در پایان نیم سال ششم (فارغ التحصیلی) خواهد بود.
برای دانشجویان انتقالی، مدت مجاز از ورود به رشته یا دانشگاه اول تا دانش آموختگی از رشته یا دانشگاه دوم، حداکثر ۸ نیم سال است و مقایسه متقاضیان برای رتبهبندی و تعیین بیست درصد برتر با دانشجویان دانشگاهی انجام میشود که بیشترین واحد درسی خود را با آنها گذراندهاند.
برای دانشجویان مهمان، مقایسه متقاضیان برای رتبهبندی و تعیین بیست درصد برتر با دانشجویان دانشگاه مبدا انجام میشود.
پذیرش دورههای فرعی (گذراندن واحدهای درسی مازاد از سایر رشتهها مانند کهاد و تغییر رشته (مورد تایید شورای هدایت استعداد درخشان نیست و به سنوات مجاز تحصیلی اضافه نمیگردد. محاسبه معدل و تعداد واحدهای درسی و نیم سال بر اساس صرفا رشته تحصیلی اصلی تعداد کل واحدهای فارغ التحصیلی دوره کارشناسی) در پایان ترم ششم صورت میپذیرد.
برای خانمهایی که در دوره کارشناسی پیوسته خود صاحب فرزند شدهاند و از مرخصی بارداری بدون احتساب در سنوات و با تایید دانشگاه استفاده کردهاند، مدت مجاز حداکثر ۱۰ نیم سال تحصیلی است.
ظرفیت پذیرش بدون آزمون حداکثر به اندازه ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون دوره روزانه در هر کد رشته محل بر اساس دفترچه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور است.
اختصاص دو سوم این ظرفیت به دانش آموختگان دانشگاه تهران و یک سوم باقیمانده به دانش آموختگان سایر دانشگاهها الزامی است و امکان جایگزینی ظرفیت وجود ندارد.
پذیرش متقاضیان خارج از دانشگاه تهران (ظرفیت یک سوم) منوط به نظر گروه آموزشی و بر اساس معدل؛ سطح دانشگاه و سوابق علمی و رتبهبندی داوطلبان خواهد بود و پس از تایید معاونت آموزشی دانشکده / دانشکدگان برای پذیرش ایشان اقدام میشود.
مهلت ثبت نام در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد فردا جمعه ۵ دیماه ۱۴۰۴ پایان مییابد.