تسهیل ثبت دارو و تجهیزات پزشکی در دستور کار همکاری ایران و ارمنستان

سرپرست امور بین‌الملل سازمان غذا و دارو با اشاره به توانمندی‌های تولیدی و نظارتی کشور اعلام کرد: در نشست مشترک با هیئت دیپلماتیک ارمنستان، نهایی‌سازی اسناد همکاری و تسهیل فرآیندهای ثبت غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات سلامت‌محور به‌عنوان محور اصلی همکاری‌های دوجانبه در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا اینانلو، سرپرست امور بین‌الملل سازمان غذا و دارو با اعلام این خبر گفت: در این نشست، ساختار نظارتی و رگولاتوری ایران در حوزه غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات سلامت‌محور تشریح شد و طرف ارمنی با نحوه نظارت متمرکز بر دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات سلامت‌محور و همچنین نظارت غیرمتمرکز بر فرآورده‌های غذایی و آرایشی‌بهداشتی از طریق معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی آشنا شد. 

وی افزود: سامانه هوشمند رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالا (تیتک) به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی شفاف‌سازی زنجیره تأمین غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات سلامت‌محور معرفی شد و تمامی فرآورده‌ها از مرحله تأمین مواد اولیه تا عرضه نهایی در این سامانه پایش می‌شوند. 

اینانلو با اشاره به توانمندی‌های تولیدی کشور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در حوزه تولید واکسن‌ها، داروهای نوین، فرآورده‌های بیوتکنولوژیک، رادیوداروها و تجهیزات پزشکی به سطح مناسبی از خودکفایی رسیده و این ظرفیت وجود دارد که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از نیاز کشورهای منطقه در حوزه محصولات سلامت‌محور نیز از طریق تولیدکنندگان ایرانی تأمین شود. 

سرپرست امور بین‌الملل سازمان غذا و دارو ادامه داد: در این نشست، دو طرف درباره نهایی‌سازی اسناد همکاری دوجانبه، هماهنگی ضوابط نظارتی و تسهیل فرآیندهای ثبت غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات سلامت‌محور در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبادل نظر کردند که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مبادلات تجاری میان ایران و ارمنستان باشد. 

وی با اشاره به طرح موضوع تأمین اقلام مورد نیاز کودکان ارمنی گفت: مقرر شد فهرست اقلام مورد نیاز، به‌ویژه در حوزه بیماری‌های خاص کودکان، در زمینه دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات سلامت‌محور از سوی طرف ارمنی ارائه شود تا امکان معرفی محصولات ژنریک باکیفیت ایرانی و جایگزینی برندهای خارجی بررسی و اجرایی شود. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، اینانلو در پایان خاطرنشان کرد: طرفین بر آمادگی خود برای رفع موانع موجود، از جمله محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، و استفاده از ظرفیت بخش‌های دولتی و خصوصی در توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات سلامت‌محور تأکید کردند.

