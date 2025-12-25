خبرگزاری کار ایران
تشریح آخرین وضعیت راه‌های کشور

جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اعلام کرد: هم‌اکنون تردد در تمامی محورهای اصلی شمالی به‌صورت روان در جریان است و هیچ‌گونه مداخله جوی در این مسیرها گزارش نشده است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به وضعیت ترافیکی کشور در روز ۴ دی ۱۴۰۴ گفت: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، تردد وسایل نقلیه در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت، روان است. 

وی افزود: در حال حاضر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط جوی پایداری بر این مسیرها حاکم است. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه به محورهای مسدود غیرشریانی اشاره کرد و گفت: 

محورهای دوآب–بلده (رفت و برگشت)، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت)، خوانسار–بویین و میاندشت، زرآباد–چاهان، جلگه–چاه اسحاق و پونل–خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود هستند. 

سرهنگ محبی همچنین از وجود انسداد فصلی در محور گنجنامه–تویسرکان خبر داد و تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، حتماً از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند. 

وی در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از شتاب‌زدگی و توجه به هشدارهای پلیس راه، سفری ایمن و بدون حادثه را برای خود و دیگران رقم بزنند.

