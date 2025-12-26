رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در گفتوگو با ایلنا؛
آمار اعتیاد کمتر از ۳ میلیون نفر است؛ رواج ناخالصیها در مواد مخدر و افزایش اوردوز
رئیس سازمان امور اجتماعی گفت: آمار اعتیاد در کشور به معنای مطلقی که مورد قبول همگان باشد، کمتر از سه میلیون در کشور است.
«محمد بطحایی» رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در خصوص تناقض آمارهای رسمی و غیررسمی اعتیاد در کشور به خبرنگار ایلنا گفت: هم آمار رسمی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ممکن است صحیح باشد و هم آمار غیررسمی ۵ میلیون نفر. دلیل این امر آن است که تعریفی که برای ۲۸۰۰ یا ۳ میلیون ارائه میشود، با تعریفی که برای ۵ میلیون مطرح میگردد، متفاوت است. بنابراین، اعداد و ارقامی که اعلام میشوند، با توجه به تعریفی که ارائه میشود، باید مورد توجه قرار گیرند. اما به نظر من، آمار اعتیاد به معنای مطلقی که مورد قبول همگان باشد، کمتر از سه میلیون در کشور است.
معاون وزیر کشور در خصوص افزایش میزان مرگ و میر بر اثر استعمال مواد مخدر به دلیل ناخالصی بالا گفت: متأسفانه، یک پدیده بسیار تأسفبار که در حوزه اعتیاد وجود دارد، ناخالصیهایی است که به دلایل اقتصادی متأسفانه رواج یافته و افراد از آنها استفاده میکنند. این موضوع گاه منجر به مرگ و میر و اوردوز شدن افراد میشود و متأسفانه مصرف کنندگان جانشان را از دست میدهند.
بطحایی تصریح کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر اقداماتی را آغاز کرده که تا پایان امسال بتواند این مشکل را کاهش دهد. اما به هر حال، سیاستهای اقتصادی، سیاستهای مالی و افزایش نرخ ارز، همگی عواملی هستند که در بروز این اتفاقات تأثیرگذارند و کنترل این مسائل از یک مرجع خارج از ستاد مبارزه با مواد مخدر ممکن نیست.
وی خاطرنشان کرد: در حقیقت، کنترل این پارامترها نمیتواند به تنهایی این مشکل را کاهش دهد. به نظر میرسد یکی از مؤثرترین راهها برای جلوگیری از این مسئله، آشناسازی و هشداری است که باید به افراد در سطح جامعه داده شود. در حال حاضر، مراکز ماده ۱۶ و مراکز ماده ۱۵ که معتادان را تحت پوشش قرار میدهند، در راستای درمان آنان فعالیت میکنند. این نوع آموزشها کم و بیش به افراد داده میشود، اما به هر حال، این آموزشها باید در سطح افکار عمومی نیز گسترش یابند.
همچنین رئیس سازمان امور اجتماعی درباره شیوع فرزندخواندگی غیرقانونی در کشور گفت: سازمان بهزیستی در حال تسهیل قوانین مربوط به فرزندخواندگی است. برخی از روشهای غیرقانونی به دلیل سختی فرایند قانونی فرزندخواندگی است که افراد ترجیح میدهند به روشهای خلاف و غیرقانونی، فرزندی را به سرپرستی قبول کنند. دلیل این امر، دشواریهای فرایند قانونی است که مردم را به سمت انتخاب گزینههای غیرقانونی سوق میدهد.
به گفته بطحایی، کاری که در حال حاضر سازمان بهزیستی به خوبی انجام میدهد، با سه روش در تلاش است تا این فرایند را ساده کند. به نظر من، این یک راه حل اصولی برای این مشکل است که هم جلوی سوءاستفادههای مالی و اقتصادی را میگیرد و هم خطراتی را که افرادی به صورت مافیا ایجاد میکنند، از جمله فرزند دزدی و سرقت اطفال، کاهش میدهد.
وی تاکید کرد: وقتی افراد ببینند که میتوانند به صورت قانونی و با قوانین ساده، بچهای را به سرپرستی بگیرند، دیگر چرا باید به روشهای خلاف و غیرقانونی روی آورند؟ به نظر من، کاری که سازمان بهزیستی آغاز کرده، در آینده نزدیک میتواند به طور قابل توجهی جلوی این اتفاقات را بگیرد.