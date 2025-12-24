انتقاد از بودجه اختصاصی برای معاونت جوانان

به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از بودجه اختصاص یافته برای معاونت جوانان وزارت ورزش در سال 1405 انتقاد کرد.

وی افزود: نمی‌شود در جلسات از نقش جوانان گفت و انتظارهای بزرگ مطرح کرد، اما در عمل سهم این حوزه کمتر از ۰.۰۰۲٪(دو هزارم درصد) بودجه کشور باشد!!

معاون امور جوانان وزارت ورزش اظهار کرد: انتظار ما از مجلس و به‌ویژه کمیسیون فرهنگی این است که در ۱۴۰۵ یک جهش جدی در اعتبارات حوزه جوانان رقم بخورد.

