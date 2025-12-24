خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۱۴ بسته هروئین از معده مسافر

کشف ۱۴ بسته هروئین از معده مسافر
کد خبر : 1732579
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان «قاینات» از کشف ۱۴ بسته حاوی ۱۷۷ گرم هروئین از معده مسافر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «علیرضا فولادی» اظهار کرد: ماموران ایست و بازرسی شهید غلامی شهرستان قاینات هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند. 

وی بیان کرد: ماموران در بازجویی و بررسی‌های به عمل آمده از مسافر اتوبوس متوجه شدند که متهم اقدام به حمل موادمخدر به صورت بلع و انباری کرده اند. 

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۱۴ بسته حاوی ۱۷۷ گرم هروئین از متهم که به صورت انباری جاساز شده بود کشف کردند. 

به گزارش پلیس، سرهنگ فولادی خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا