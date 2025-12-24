کشف ۱۴ بسته هروئین از معده مسافر

به گزارش ایلنا، سرهنگ «علیرضا فولادی» اظهار کرد: ماموران ایست و بازرسی شهید غلامی شهرستان قاینات هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان کرد: ماموران در بازجویی و بررسی‌های به عمل آمده از مسافر اتوبوس متوجه شدند که متهم اقدام به حمل موادمخدر به صورت بلع و انباری کرده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۱۴ بسته حاوی ۱۷۷ گرم هروئین از متهم که به صورت انباری جاساز شده بود کشف کردند.

به گزارش پلیس، سرهنگ فولادی خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

