کشف ۱۴ بسته هروئین از معده مسافر
فرمانده انتظامی شهرستان «قاینات» از کشف ۱۴ بسته حاوی ۱۷۷ گرم هروئین از معده مسافر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ «علیرضا فولادی» اظهار کرد: ماموران ایست و بازرسی شهید غلامی شهرستان قاینات هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی بیان کرد: ماموران در بازجویی و بررسیهای به عمل آمده از مسافر اتوبوس متوجه شدند که متهم اقدام به حمل موادمخدر به صورت بلع و انباری کرده اند.
فرمانده انتظامی شهرستان قاینات افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۱۴ بسته حاوی ۱۷۷ گرم هروئین از متهم که به صورت انباری جاساز شده بود کشف کردند.
به گزارش پلیس، سرهنگ فولادی خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.