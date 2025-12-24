به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، در نامه ابلاغ علیرضا رییسی به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور آمده است: با عنایت به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف، طبق آیین دینی و مذهبی در روزهای ۱۳.۱۴ و ۱۵ دی ماه سال جاری، برنامه ریزی برای تأمین سلامت معتکفین، روزه دار و نماز گزاران محترم و نظارت بر رعایت شیوه نامه بهداشتی در برگزاری مراسم اعتکاف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خواهشمند است دستور فرمایید با همکاری و هماهنگی با سازمان تبلیغات اسلامی، مطابق شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۴ پیوست برنامه ریزی و اقدام مقتضی به عمل آمده و از نتیجه مرکز سلامت محیط و کار این معاونت را مطلع نمایند.

فایل این شیوه نامه را از لینک زیر دانلود کنید.

