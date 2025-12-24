خبرگزاری کار ایران
شیوه‌نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۴» را به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، در نامه ابلاغ علیرضا رییسی به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور آمده است: با عنایت به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف، طبق آیین دینی و مذهبی در روزهای ۱۳.۱۴ و ۱۵ دی ماه سال جاری، برنامه ریزی برای تأمین سلامت معتکفین، روزه دار و نماز گزاران محترم و نظارت بر رعایت شیوه نامه بهداشتی در برگزاری مراسم اعتکاف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خواهشمند است دستور فرمایید با همکاری و هماهنگی با سازمان تبلیغات اسلامی، مطابق شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۴ پیوست برنامه ریزی و اقدام مقتضی به عمل آمده و از نتیجه مرکز سلامت محیط و کار این معاونت را مطلع نمایند. 

فایل این شیوه نامه را از  لینک زیر دانلود کنید.

انتهای پیام/
