به گزارش ایلنا، زهرا بهروز آذر در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: لایحه خشونت از مهمترین موضوعاتی است که ما در کشور به آن نیازمندیم و سال‌هاست که روی زمین مانده است.



وی یادآور شد: همه ما می‌خواهیم میزان خشونت در کشور کاهش یابد. باور داریم بخشی از این تغییر باید به‌صورت قانونی انجام شود و بخشی دیگر هم موضوعی فرهنگی است، بنابراین به دنبال اصلاح لایحه خشونت هستیم.

