معاون پزشکیان: لایحه منع خشونت علیه زنان را اصلاح می‌کنیم

معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از پیگیری دولت برای اصلاح لایحه منع خشونت علیه زنان خبر داد.

به گزارش ایلنا، زهرا بهروز آذر در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: لایحه خشونت از مهمترین موضوعاتی است که ما در کشور به آن نیازمندیم و سال‌هاست که روی زمین مانده است.

وی یادآور شد: همه ما می‌خواهیم میزان خشونت در کشور کاهش یابد. باور داریم بخشی از این تغییر باید به‌صورت قانونی انجام شود و بخشی دیگر هم موضوعی فرهنگی است، بنابراین به دنبال اصلاح لایحه خشونت هستیم.

 

