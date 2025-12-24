هشدار هواشناسی برای برف و باران در ۷ استان
سازمان هواشناسی کشور نسبت به بارش برف و باران، وزش باد نسبتاً شدید، پدیده مه در هفت استان هشدار داد.
به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی از فردا (۴ دیماه) تا جمعه (۵ دیماه) در هفت استان خبر داده و ذکر کرده است که برای این مناطق بارش باران و برف در برخی نواحی، وزش باد نسبتاً شدید بهویژه در نقاط مرتفع، پدیده مه و کاهش دید پیشبینی شده است.
اطلاعیه سازمان هواشناسی کشور در این خصوص بیانگر این است که سامانه بارشی مذکور، فردا (۴ دیماه) در گیلان، مازندران، گلستان، شمال خراسان شمالی، نوار شرقی اردبیل و جمعه (۵ دیماه) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، نیمه غربی مازندران فعالیت میکند.
طبق اعلام سازمان هواشناسی، فعالیت سامانه نخست از بعدازظهر پنجشنبه (۴ دیماه) آغاز میشود و تا صبح شنبه (۶ دیماه) ادامه خواهد داشت. خطر فعالیت این سامانه، افزایش سرعت وزش باد در محدوده ۲۰ تا ۲۴ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱.۵ متر در مناطق دور از ساحل و منطقه اثر آن مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای گیلان، مازندران و گلستان خواهد بود.
سازمان هواشناسی همچنین درباره فعالیت سامانه دوم اعلام کرد که فعالیت آن از اواخر وقت امروز (۳ دیماه) آغاز میشود و تا اوایل وقت جمعه ادامه خواهد داشت و سرعت وزش باد به حدود ۲۲ نات و ارتفاع امواج دریا تا ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و دور از ساحل افزایش مییابد.