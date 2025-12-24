ابلاغ دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مدیران شهرداری تهران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، این دستورالعمل با تأکید بر نقش کلیدی نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه سازمان با هدف استقرار نظامی منسجم، هدفمند و اثربخش در حوزه ارزشیابی عملکرد مدیران رسمی، قراردادی، مأمور از سایر دستگاه‌ها و مشمولین ماده (۹) آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران تدوین و جهت اجرا ابلاغ شده است.

بر اساس این دستورالعمل، فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران به‌صورت سالانه انجام می‌شود و نتایج آن، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، در انتخاب مدیر نمونه، مسیر ارتقای شغلی، گروه‌های تشویقی مدیران، فوق‌العاده ارزشیابی، گروه برجسته، برقراری حق جذب و همچنین تصمیم‌گیری در خصوص رابطه استخدامی مورد توجه و اعمال قرار خواهد گرفت.

در این دستورالعمل، ارزشیابی عملکرد به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام مدیریت سرمایه انسانی، ابزاری مؤثر برای شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود مدیران و بسترساز رشد و تعالی سرمایه انسانی معرفی شده است.

همچنین تأکید شده است که استقرار این نظام ارزشیابی، نقش مهمی در هم‌راستاسازی عملکرد مدیران با اهداف کلان سازمان، ارتقای پاسخگویی مدیریتی و بهبود مستمر عملکرد واحدهای تابعه شهرداری تهران ایفا خواهد کرد.

