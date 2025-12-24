خبرگزاری کار ایران
ابلاغ دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مدیران شهرداری تهران

در راستای ارتقای بهره‌وری سازمانی، بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران، «دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مدیران شهرداری تهران» از سوی مجید باقری، معاون شهردار تهران ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، این دستورالعمل با تأکید بر نقش کلیدی نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه سازمان با هدف استقرار نظامی منسجم، هدفمند و اثربخش در حوزه ارزشیابی عملکرد مدیران رسمی، قراردادی، مأمور از سایر دستگاه‌ها و مشمولین ماده (۹) آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران تدوین و جهت اجرا ابلاغ شده است.

 بر اساس این دستورالعمل، فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران به‌صورت سالانه انجام می‌شود و نتایج آن، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، در انتخاب مدیر نمونه، مسیر ارتقای شغلی، گروه‌های تشویقی مدیران، فوق‌العاده ارزشیابی، گروه برجسته، برقراری حق جذب و همچنین تصمیم‌گیری در خصوص رابطه استخدامی مورد توجه و اعمال قرار خواهد گرفت.

 در این دستورالعمل، ارزشیابی عملکرد به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام مدیریت سرمایه انسانی، ابزاری مؤثر برای شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود مدیران و بسترساز رشد و تعالی سرمایه انسانی معرفی شده است.

 همچنین تأکید شده است که استقرار این نظام ارزشیابی، نقش مهمی در هم‌راستاسازی عملکرد مدیران با اهداف کلان سازمان، ارتقای پاسخگویی مدیریتی و بهبود مستمر عملکرد واحدهای تابعه شهرداری تهران ایفا خواهد کرد.

