رئیس مرکز آمار ایران:
سرشماری سال ۱۴۰۵ آبان سال آینده در سراسر کشور اجرا خواهد شد
رئیس مرکز آمار ایران گفت: سرشماری سال ۱۴۰۵ در حال طی مراحل آزمایشی است و با همکاری وزارت کشور، آبان سال آینده در سراسر کشور اجرا خواهد شد که یکی از پایههای اصلی تصمیمگیری در حوزه اجتماعی محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا گودرزی؛ رئیس مرکز آمار ایران در دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور که روز چهارشنبه ۳ دی ماه در وزارت کشور برگزار شد، با تأکید بر لزوم استانداردسازی آمارهای اجتماعی و فرهنگی گفت: این مرکز آمادگی دارد نقش تعیینشده خود را در همکاری با مرکز رصد اجتماعی برای بهبود کیفیت، تعاریف و روشهای آماری ایفا کند.
گودرزی اظهار کرد: مرکز آمار ایران آمادگی دارد در چارچوب زمانی و مأموریتهای تعیینشده، در حل مسائل اجتماعی کشور مشارکت مؤثر داشته باشد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه آمارهای اجتماعی افزود: تعدد مراکز تولید آمار، تفاوت در تعاریف و در برخی موارد عدم پایبندی به تعاریف مشخص، موجب کاهش کیفیت برخی آمارها شده است که این موضوع نیازمند ساماندهی و استانداردسازی است.
رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد: در دوره جدید، علاوه بر تولید آمارهای اقتصادی، تمرکز جدیتری بر آمارهای اجتماعی و فرهنگی در مرکز آمار شکل گرفته و ساختارهای درونی مرکز برای بهبود این حوزه فعال شدهاند.
گودرزی با تأکید بر همکاری با مرکز رصد اجتماعی گفت: مرکز آمار میتواند در زمینه تدوین تعاریف پایه، شاخصها و واحدهای سنجش مشترک نقشآفرینی کند تا آمارها بر اساس تعاریف مورد توافق و روشهای استاندارد و قابل دفاع تولید شوند.
وی ادامه داد: همچنین مرکز آمار آمادگی دارد در استانداردسازی روشهای آماری، ارتقای کیفیت پیمایشهای اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیت شورای عالی آمار برای تصویب مقررات لازم، همکاری لازم را به عمل آورد.
رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: در مسیر تحول نظام آماری کشور و حرکت به سمت نظام آماری ثبتی، مرکز آمار مرجع اعلام آمارهای رسمی خواهد بود و مسئولیت تضمین کیفیت آمارهای تولیدی دستگاهها را بر عهده دارد.
گودرزی با اشاره به اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: بدون تصویر دقیق از جمعیت کشور، رصد اجتماعی و فرهنگی امکانپذیر نیست. سرشماری سال ۱۴۰۵ در حال طی مراحل آزمایشی است و با همکاری وزارت کشور، آبان سال آینده در سراسر کشور اجرا خواهد شد که یکی از پایههای اصلی تصمیمگیری در حوزه اجتماعی محسوب میشود.