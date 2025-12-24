سرپرست دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، متن حکم شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به نرگس فلاح سرپرست دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست اینچنین آمده است:

سرکار خانم نرگس فلاح

با سلام و احترام؛

نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند سرکارعالی و به پیشنهاد معاون محترم محیط زیست انسانی، به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست دفتر مدیریت پسماند» منصوب می‌گردید.

انتظار می‌رود ضمن پایبندی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) گفتمان دولت چهاردهم، رعایت اصولی چون توافق سازی، تخصص گرایی، جلب مشارکت‌های مردمی، شفافیت و پیشگیری از تعارض شافع، منافع و فساد را در طول دوره مسئولیت‌تان مورد توجه قرار دهید.

اهم شرح وظایف مورد انتظار به شرح ذیل می‌باشد:

۱. برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های ملی مدیریت پسماند در سطوح مختلف (شهری، روستایی، صنعتی، کشاورزی و ویژه).

۲. پیگیری اجرای قانون مدیریت پسماندها، آیین‌نامه‌ها و ضوابط مرتبط و برنامه راهبردی مدیریت پسماند کشور مطابق با قانون برنامه هفتم پیشرفت، با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی.

۳. توسعه رویکردهای نوین مدیریت پسماند با تأکید بر کاهش در مبدأ، تفکیک، بازیافت، استفاده مجدد و حرکت به سوی اقتصاد چرخشی.

۴. نظارت بر مدیریت پسماندهای ویژه، صنعتی، پزشکی و خطرناک و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مرتبط با آن‌ها.

۵. هماهنگی با دفاتر تخصصی سازمان، ادارات کل استانی و نهادهای ذی‌ربط به منظور ارتقاء یکپارچگی در مدیریت پسماند.

۶. پایش، ارزیابی و گزارش‌دهی مستمر وضعیت مدیریت پسماند کشور و ارایه پیشنهادهای اصلاحی و سیاستی به مراجع ذی‌صلاح.

۷. حمایت از پژوهش، نوآوری، انتقال فناوری‌های پاک و جلب مشارکت بخش خصوصی و جوامع محلی در حوزه مدیریت پسماند.

۸. ارتقاء آگاهی عمومی، آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت صحیح پسماند با همکاری نهادهای آموزشی و رسانه‌ای.

امید است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی موجود و تعامل مؤثر با ذی‌نفعان، در تحقق اهداف سازمان و صیانت از محیط‌زیست کشور موفق و مؤید باشید.

از درگاه خداوند متعال برای شما موفقیت و بهروزی آرزومندم.

شینا انصاری

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

