شهرهای خوی و قونیه خواهرخوانده شدند

به گزارش ایلنا، تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان خوی و قونیه پس از تأیید مرکز مطالعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و در پی نشست‌های مشترک روسای گروه دوستی ایران و ترکیه، با حضور مقامات و نمایندگان این دو شهر در قونیه به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با دعوت رسمی شهردار قونیه و با هدف افزایش تعاملات بین‌المللی مدیریت شهری، توسط بهمن رضانژاد قائم‌مقام شهردار خوی و مصطفی اوزباش قائم‌مقام شهردار قونیه امضا شد. بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو شهر متعهد شدند همکاری‌های دوجانبه خود را در حوزه‌های گردشگری معنوی، تبادل تجربیات مدیریت شهری، اجرای برنامه‌های فرهنگی مشترک و توسعه زیرساخت‌های شهری پایدار گسترش دهند و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک، برنامه‌ای چهارساله برای همکاری‌های مستمر تدوین و اجرا کنند.

در این مراسم، هیأتی از اعضای شورای اسلامی شهر خوی به ریاست سجاد چهره‌آرا رئیس شورا و محمدرضا پیری رئیس کمیسیون فرهنگی و گردشگری شورای شهر خوی نیز حضور داشتند و در نشست‌های رسمی و مشترک با مسئولان شهری قونیه، مقدمات نهایی این تفاهم‌نامه را فراهم کردند.

در نشست مشترک دو طرف، بر بهره‌گیری از میراث مشترک معنوی، به‌عنوان محور اصلی همکاری‌های فرهنگی و گردشگری تأکید شد؛ موضوعی که شهرهای خوی و قونیه را به دو مقصد مهم گردشگری معنوی در جهان اسلام تبدیل کرده است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تفاهم‌نامه خواهرخواندگی خوی و قونیه، به‌عنوان نمونه‌ای موفق از دیپلماسی شهری و فرهنگی در چارچوب اهداف مجمع شهرداران آسیایی، گامی مؤثر در جهت تقویت روابط مدیریت شهری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و نمادی از همدلی فرهنگی، گفت‌وگوی تمدن‌ها و توسعه ارتباطات انسانی مبتنی بر میراث عرفان اسلامی به شمار می‌رود.

