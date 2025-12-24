به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، امید حاجتی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست در سفر به استان اصفهان با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی گذشته گفت: اگر قانون هوای پاک به طور کامل اجرا می‌شد، امروز با این حجم از آلودگی هوا مواجه نبودیم.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه حکمی پیشنهاد شده تا دستگاه‌های اجرایی مسئول، عقب‌ماندگی‌های اجرای این قانون را با هماهنگی سازمان محیط‌زیست جبران کنند.

وی اضافه کرد: امید است این لایحه‌ها در مجلس تصویب شود تا در بازه سه تا پنج ساله شرایط بهتری برای مدیریت زیست‌محیطی کشور فراهم گردد.

او همچنین به تقویت ساختار حقوقی سازمان اشاره کرد و افزود: با تصویب دو لایحه جدید، هم در بخش مدیریت پسماند و هم در حمایت از محیط‌بانان شاهد رفع بسیاری از مشکلات خواهیم بود.

حاجتی در بخش دیگری از سخنانش از تصویب سند نیروی انسانی سازمان، افزایش سرانه اضافه‌کاری محیط‌بانان از ۶۰ به ۱۰۰ ساعت، سه‌برابر شدن جیره غذایی و صدور مجوز استخدام سالانه ۸۰۰ نفر خبر داد که ۶۰ درصد آنان محیط‌بان و ۴۰ درصد نیروهای اداری هستند.

وی تأکید کرد: با اجرای این برنامه‌ها، درصد بلاتصدی پست‌ها از ۵۰ به ۳۵ کاهش خواهد یافت و ساختار اجرایی سازمان تقویت می‌شود.

این مقام مسئول روز یکشنبه در سفر به اصفهان با کارکنان اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست و جمعی از محیط‌بانان این استان دیدار و گفت‌وگو کرد. وی همچنین در بازدید میدانی از پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو، بخشی از مسائل و مشکلات محیط بانان را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

