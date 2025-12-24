خبرگزاری کار ایران
درگذشت تلخ زوج دانشجوی دانشگاه تهران در سانحه رانندگی

کد خبر : 1732362
دو نفر از دانشجویان دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران در سانحه تصادف رانندگی جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی دانشگاه تهران، در این سانحه، دو دانشجوی عزیز دانشگاه، آقای سید شهاب رضوی‌نیا، همسرشان خانم شریفه نیک‌نژاد و فرزندشان جان خود را از دست دادند. 

در پی این حادثه تلخ، دانشگاه تهران پیام تسلیتی به شرح زیر صادر نمود: 

خبر درگذشت دو دانشجوی فرهیخته دانشگاه تهران، مرحوم سید شهاب رضوی‌نیا و همسرشان خانم شریفه نیک‌نژاد در سانحه تصادف موجب تأسف و تأثر فراوان اعضای خانواده بزرگ دانشگاه تهران شد. 

هیأت‌رئیسه دانشگاه تهران، درگذشت این دانشجوی پرتلاش و خانواده گرامی وی را تسلیت گفته و برای بازماندگان معزّی، صبر و شکیبایی و برای درگذشتگان این حادثه دردناک و تأسف‌بار، رحمت و غفران الهی از خداوند مسالت می‌نماید.

