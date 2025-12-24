فرمانده مرزبانی فراجا تاکید کرد؛
لزوم توسعه بازارچههای مرزی برای رونق اقتصادی
فرمانده مرزبانی فراجا با حضور در مرزهای استان کرمانشاه، از بازارچه مرزی «پرویزخان» و از آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده در این بازارچه بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، سردار «احمدعلی گودرزی» فرمانده مرزبانی فراجا به همراه سردار «کیاست سپهری» فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با حضور در بازارچه مرزی «پرویزخان»، مشکلات و مسائل این بازارچه مرزی را از نزدیک بررسی کرد.
سردار «گودرزی» در این بازدید با اشاره به تأثیر سازنده بازارچههای مرزی در آبادانی منطقه، گفت: توسعه و توجه به بازارچههای مرزی یعنی اشتغال آفرینی بیشتر و این یعنی رونق اقتصادی و در پی آن آبادانی منطقه که در نهایت همه این موارد باعث تثبیت امنیت بیشتر در مناطق مرزی خواهد شد.
به گزارش پلیس، فرمانده مرزبانی فراجا، تصمیمات لازم و دستورات مقتضی جهت رفع مشکلات را به صورت میدانی صادر کرد.