به گزارش ایلنا، سردار «احمدعلی گودرزی» فرمانده مرزبانی فراجا به همراه سردار «کیاست سپهری» فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با حضور در بازارچه مرزی «پرویزخان»، مشکلات و مسائل این بازارچه مرزی را از نزدیک بررسی کرد.

سردار «گودرزی» در این بازدید با اشاره به تأثیر سازنده بازارچه‌های مرزی در آبادانی منطقه، گفت: توسعه و توجه به بازارچه‌های مرزی یعنی اشتغال آفرینی بیشتر و این یعنی رونق اقتصادی و در پی آن آبادانی منطقه که در نهایت همه این موارد باعث تثبیت امنیت بیشتر در مناطق مرزی خواهد شد.

به گزارش پلیس، فرمانده مرزبانی فراجا، تصمیمات لازم و دستورات مقتضی جهت رفع مشکلات را به صورت میدانی صادر کرد.

