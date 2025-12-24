خبرگزاری کار ایران
امضای تفاهم‌نامه بین سازمان امور دانشجویان و دانشگاه علم و صنعت ایران

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان امور دانشجویان و دانشگاه علم و صنعت ایران به منظور برگزاری سومین جایزه ملی ثریا به امضاء رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان امور دانشجویان، تفاهم‌نامه همکاری برگزاری سومین جایزه ملی ثریا، میان دکتر حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و دکتر محمود مهرداد شکریه رئیس دانشگاه علم و صنعت امضا شد. 

بر اساس این گزارش، در راستای اجرای ماده ۸ آیین‌نامه تسهیل جذب دانشجویان بین‌المللی، مصوب هیئت وزیران و با عنایت به لزوم ارزیابی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی در حوزه جذب و پذیرش دانشجوی بین الملل، تفاهم‌نامه بین سازمان امور دانشجویان میان دکتر سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان و رئیس شورای سیاستگذاری سومین جایزه ملی ثریا و دکتر محمود مهرداد شکریه رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران به امضاء رسید. 

گفتنی است، سومین دوره جایزه ملی ثریا بهمن ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد شد.

