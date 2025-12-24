به گزارش ایلنا به نقل از سازمان امور دانشجویان، تفاهم‌نامه همکاری برگزاری سومین جایزه ملی ثریا، میان دکتر حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و دکتر محمود مهرداد شکریه رئیس دانشگاه علم و صنعت امضا شد.

بر اساس این گزارش، در راستای اجرای ماده ۸ آیین‌نامه تسهیل جذب دانشجویان بین‌المللی، مصوب هیئت وزیران و با عنایت به لزوم ارزیابی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی در حوزه جذب و پذیرش دانشجوی بین الملل، تفاهم‌نامه بین سازمان امور دانشجویان میان دکتر سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان و رئیس شورای سیاستگذاری سومین جایزه ملی ثریا و دکتر محمود مهرداد شکریه رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران به امضاء رسید.

گفتنی است، سومین دوره جایزه ملی ثریا بهمن ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد شد.

