خبرگزاری کار ایران
تأیید سازمان غذا و دارو برای استفاده از رنگ طبیعی قرمز در محصولات غذایی

تأیید سازمان غذا و دارو برای استفاده از رنگ طبیعی قرمز در محصولات غذایی
رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو، اعلام کرد: رنگ طبیعی قرمز (E۱۲۰) که از پوست نوعی حشرات تهیه می‌شود، پس از بررسی‌های فقهی و بهداشتی، برای مصرف در محصولات غذایی مورد تایید قرار گرفته است.

 به گزارش ایلنا، اخیراً موضوع استفاده از E۱۲۰ در فضای مجازی در خصوص برخی فرآورده‌های غذایی بویژه اسنک‌ها مطرح شده بود و برخی نگرانی‌ها ایجاد کرده بود. حسین رستگار، رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو، توضیح داد: بررسی‌های دقیق علمی و فقهی انجام شد تا منشأ رنگ و فرآیند تولید آن با معیارهای بهداشتی و اصول شرعی مطابقت داشته باشد. 

وی تاکید کرد: با این تاییدیه، استفاده از رنگ طبیعی قرمز در محصولات غذایی، از جمله برخی خوراکی‌های صنعتی محبوب بین کودکان، برای مصرف‌کنندگان بلامانع است. همچنین کارشناسان مرکز ملی تحقیقات حلال فرآیند تولید و تامین این رنگ طبیعی را رصد می‌کنند تا هم‌زمان با رعایت شرایط بهداشتی، اصول شرعی نیز رعایت شود. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، او از مردم خواست هنگام خرید محصولات صنعتی، به برچسب مواد تشکیل‌دهنده توجه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، اطلاع دهند تا اقدامات نظارتی انجام شود.

