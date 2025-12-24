اجیر کردن اوباش برای تیراندازی به یک شهروند در محله فلاح + فیلم

به گزارش ایلنا، در طی وقوع یک فقره تیراندازی به سوی شهروندی در محله فلاح با سلاح گرم توسط اراذل و اوباش و ایجاد رعب و وحشت و خسارات مالی، مراتب بصورت ویژه در دستور کار تیم مبارزه با شرارت مرکز عملیات سازمان اطلاعات فاتب قرار می‌گیرد.

با توجه به نوع اقدام که از جرائم خشن و عامل ایجاد دترس و ارعاب بین مردم بوده موجب شد تا رییس سازمان اطلاعات امکانات موجود را جهت شناسایی عاملین تیر اندازی تحت اقدام عملیاتی کارشناسان قرار دهد.

پس از اقدامات تخصصی و پلیسی هویت هر دو متهم شناسایی و مشخص می‌گردد متهمین هر دو نفر از افراد سابقه دار و حرفه ای بوده که جهت گمراه نمودن مامورین از قبیل مخدوش نمودن پلاک موتورسیکلت، پوشاندن صورت، استفاده از ماسک و فیس و .... استفاده کرده تا رد پایی از خود بجا نگذارند.

اما با بکارگیری شگردهای خاص پلیسی و توان فنی_ اطلاعاتی، نهایتا راکبین موتورسیکلت با سوابق متعدد کیفری از جمله "سرقت" ورود به عنف"درگیری" شرارت و.... شناسایی و پس از حصول اطمینان از حضور متهم در مخفیگاه در محله اتابک، تیم های عملیاتی به موقعیت اعزام و در دو عملیات جداگانه هر دو متهم در مخفیگاه خود دستگیر می‌گردند.

رئیس سازمان اطلاعات فاتب در مصاحبه با خبر گزاری پلیس اعلام کرد، مجرمین و اوباش بدانند که هیچ راهی جهت پنهان کاری ندارند.

پلیس مجهز و با انگیزه، پرونده های جرائم خشن را در کوتاه ترین زمان، حتما به نتیجه خواهد رساند.

