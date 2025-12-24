خبرگزاری کار ایران
اجیر کردن اوباش برای تیراندازی به یک شهروند در محله فلاح + فیلم

اجیر کردن اوباش برای تیراندازی به یک شهروند در محله فلاح + فیلم
در طی وقوع یک فقره تیراندازی به سوی شهروندی در محله فلاح با سلاح گرم توسط اراذل و اوباش و ایجاد رعب و وحشت و خسارات مالی، مراتب بصورت ویژه در دستور کار تیم مبارزه با شرارت مرکز عملیات سازمان اطلاعات فاتب قرار میگیرد.

به گزارش ایلنا، در طی وقوع یک فقره تیراندازی به سوی شهروندی در  محله فلاح با سلاح گرم توسط اراذل و اوباش و ایجاد رعب و وحشت و خسارات مالی، مراتب بصورت ویژه در دستور کار تیم مبارزه با شرارت مرکز عملیات سازمان اطلاعات فاتب قرار می‌گیرد.

با توجه به نوع اقدام که از جرائم خشن و عامل ایجاد دترس و ارعاب بین مردم بوده موجب شد تا رییس سازمان اطلاعات امکانات موجود را جهت شناسایی عاملین تیر اندازی تحت اقدام عملیاتی کارشناسان قرار دهد.

 پس از اقدامات تخصصی و پلیسی هویت هر دو متهم شناسایی و مشخص می‌گردد  متهمین هر دو نفر از افراد سابقه دار و حرفه ای بوده که جهت گمراه نمودن مامورین از قبیل مخدوش نمودن پلاک موتورسیکلت، پوشاندن صورت، استفاده از ماسک و فیس و .... استفاده کرده تا رد پایی از خود بجا نگذارند.

اما با بکارگیری شگردهای خاص پلیسی و توان فنی_ اطلاعاتی، نهایتا راکبین موتورسیکلت با سوابق متعدد کیفری از جمله "سرقت" ورود به عنف"درگیری" شرارت و.... شناسایی و پس از حصول اطمینان از حضور متهم در مخفیگاه در محله  اتابک، تیم های عملیاتی به موقعیت اعزام و در دو عملیات جداگانه هر دو  متهم در مخفیگاه خود دستگیر می‌گردند.

رئیس سازمان اطلاعات فاتب در مصاحبه با خبر گزاری پلیس اعلام کرد،  مجرمین و اوباش بدانند که هیچ راهی جهت پنهان کاری ندارند.

پلیس مجهز و با انگیزه، پرونده های جرائم خشن را در کوتاه ترین زمان، حتما به نتیجه خواهد رساند.

