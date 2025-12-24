خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری سه آزمون‌ کارگزاران گمرکی، سازمان راهداری و مشاوران مالیاتی در ۵ دی‌

برگزاری سه آزمون‌ کارگزاران گمرکی، سازمان راهداری و مشاوران مالیاتی در ۵ دی‌
کد خبر : 1732313
لینک کوتاه کپی شد.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون تخصصی اخذ پروانه کارگزاران گمرکی - گمرک جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۴، سی و پنجمین آزمون تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا - سازمان راهداری و حمل‌ و ‌نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی سال ۱۴۰۴ و دهمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۱۴۰۴ در صبح روز جمعه ۵ دی‌ماه خبر داد.

به گزارش ایلنا از سازمان سنجش آموزش کشور، عبدالرضا سیاره با اعلام این خبر گفت: آزمون تخصصی اخذ پروانه کارگزاران گمرکی - گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ با شرکت ۹ هزار و ۸۴۶ متقاضی شامل ۳۲ درصد زن و ۶۸ درصد مرد در ۱۵ حوزه اصلی و ۲۹ حوزه فرعی در ۱۴ شهرستان برگزار می‌شود و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۲۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

وی افزود: سی و پنجمین آزمون تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا - سازمان راهداری و حمل‌ و ‌نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی سال ۱۴۰۴ نیز با شرکت ۲ هزار و ۱۲۲ متقاضی که ۳۳ درصد زن و ۶۷ درصد مرد هستند در ۲ حوزه اصلی و ۳ حوزه فرعی منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۸۰ دقیقه پاسخ خواهند گفت.

سیاره درباره دهمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۱۴۰۴، نیز گفت: این آزمون با شرکت ۶ هزار و ۵۷۹ متقاضی که شامل ۳۵ درصد زن و ۶۵ درصد مرد است در ۱۵ حوزه اصلی و ۲۵ حوزه فرعی در ۱۴ شهرستان برگزار می‌شود و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۵۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

وی درباره زمان انتشار کارت‌ شرکت در این آزمون‌ها، گفت: متقاضیان هر سه آزمون می‌توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای و یا اطلاعات ثبت‌نامی از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه چاپی تهیه و طبق نشانی و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در پایان به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده توصیه کرد، برای کسب اطلاعات دقیق و کامل درباره این آزمون‌ها، اطلاعیه‌های منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور را با دقت مطالعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا