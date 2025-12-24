دستگیری قاتل فراری پس از ۸ سال
فرمانده انتظامی شهرستان فردیس از دستگیری شخصی که در سال ۱۳۹۶ با شلیک گلوله اسلحه شکاری خواهر ناتنی خود را به قتل رسانده بود خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس؛ سرهنگ "فرجاله اسدالهی" در تشریح جزئیات این خبر گفت: اردیبهشت ماه سال 1396 یک مورد قتل بر اثر تیراندازی با سلاح شکاری به پلیس گزارش شد که بلافاصله مأموران پلیس آگاهی شهرستان فردیس در محل وقوع جرم حاضر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان فردیس افزود: در بررسیها و تحقیقات صورت گرفته مشخص شد قاتل در حال تمیز کردن اسلحه شکاری خود بوده که بصورت ناخواسته 2 گلوله شلیک و به خواهر ناتنیاش که خانمی 32 ساله بوده برخورد و باعث کشته شدن وی گردیده است.
وی اظهار داشت: متهم پرونده بلافاصله پس از وقوع حادثه و پیش از رسیدن مأموران از محل وقوع جرم متواری شده بود ولی رسیدگی به این موضوع هیچگاه از دستور کار پلیس خارج نشد و پرونده بر روی میز کار کارآگاهان پلیس آگاهی بصورت باز باقی ماند.
رئیس پلیس فردیس خاطر نشان ساخت: کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی پس از گذشت 8 سال موفق به شناسایی مخفیگاه قاتل فراری در یکی از شهرستانهای غرب استان تهران شدند و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل دادند.
سرهنگ اسدالهی در پایان با هشدار جدی در رابطه با تبعات سنگین قانونی به دارندگان انواع سلاح غیر مجاز، به افرادی که دارای سلاح شکاری مجاز میباشند توصیه کرد: در هنگام استفاده از سلاح خود تمامی نکات ایمنی لازم را جدی بگیرند.