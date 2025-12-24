خبرگزاری کار ایران
هشدار رئیس کانون درمانگران اعتیاد:

قطع شربت تریاک، ۶۰۰ هزار بیمار را به حاشیه بحران اجتماعی می‌برد

رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور با هشدار نسبت به قطع ناگهانی شربت تنتور اپیوم، اعلام کرد: حذف این داروی حیاتی، نه‌تنها درمان ۶۰۰ هزار مددجو را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند با ورشکستگی هزاران مرکز درمانی و گسترش آسیب‌های اجتماعی، به یک بحران تبدیل شود.

به گزارش ایلنا، علی غلامی، رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور، با اشاره به تصمیم غیرمنتظره سازمان غذا و دارو از آبان‌ماه امسال مبنی بر قطع کامل توزیع شربت تنتور اپیوم، گفت: این دارو طی سال‌های گذشته نقش کلیدی در کنترل رفتارهای پرخطر حدود ۶۰۰ هزار بیمار وابسته به مواد و همچنین تسکین درد بیماران لاعلاج داشته است. 

وی افزود: در شرایطی که بازار غیرقانونی متادون و بوپرنورفین به دلیل وفور داروهای قاچاق و تولیدات زیرزمینی عملاً اقتصاد مراکز درمان اعتیاد را فلج کرده، شربت تنتور اپیوم تنها دارویی بود که امکان ادامه فعالیت مراکز و ارائه خدمات درمانی و روان‌درمانی را فراهم می‌کرد. قطع این دارو، ورشکستگی بیش از ۹ هزار مرکز درمان اعتیاد و بیکاری حدود ۴۰ هزار پزشک، پرستار و روانشناس را در پی خواهد داشت. 

رئیس کانون درمانگران اعتیاد با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی این تصمیم تصریح کرد: در صورت حذف درمان دارویی، بیماران ناچار به تهیه تریاک از بازار قاچاق خواهند شد که سالانه به مصرف حدود ۸۰۰ تن تریاک و گردش مالی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منجر می‌شود؛ در حالی که درمان دارویی با شربت تریاک، حداکثر با یک‌بیستم این هزینه انجام می‌شد و عملاً شبکه‌های قاچاق را از شکل‌گیری باندهای پرقدرت مالی محروم می‌کرد. 

وی تاکید کرد؛ بسیاری از بیماران توان پرداخت هزینه‌های بازار سیاه را ندارند و این موضوع می‌تواند آن‌ها را به سمت مصرف مواد صنعتی، تزریق مواد، افزایش خشونت، سرقت، خفت‌گیری و فروپاشی خانواده‌ها سوق دهد؛ مسیری که پیامدهای جبران‌ناپذیری برای جامعه خواهد داشت. 

غلامی با طرح پرسش‌هایی جدی درباره عملکرد دستگاه‌های مسئول اظهار داشت: چرا سازمان غذا و دارو برای چنین داروی حیاتی ذخیره استراتژیک نداشته است؟ چگونه با وجود کاهش کشفیات تریاک طی سه سال اخیر و مسئولیت قانونی وزارت بهداشت برای تأمین مواد اولیه از طریق کشت شقایق الیفرا، هیچ اقدام مؤثری انجام نشده است؟ 

وی ادامه داد: طبق اسناد موجود، در حالی که کشور با بحران کمبود مواجه بوده، شربت تنتور اپیوم و سایر داروهای مخدر به افغانستان، پاکستان و چند کشور دیگر صادر شده است. همچنین سؤال اساسی این است که چرا طی دو سال گذشته، بدون تأمین پایدار دارو، تعداد بیماران تحت پوشش و شیفت‌های مراکز درمان اعتیاد افزایش یافته است؟ 

غلامی همچنین تأکید کرد: با وجود دستور صریح رئیس‌جمهور به وزیر بهداشت برای حل فوری این بحران، تاکنون اقدام مؤثری صورت نگرفته است. ما خواستار پیگیری جدی اجرای این دستور و جلوگیری از بحرانی هستیم که سلامت ۶۰۰ هزار بیمار و معیشت ده‌ها هزار کادر درمانی را تهدید می‌کند.

