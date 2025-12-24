دیدار فرمانده کل انتظامی با وزیر امور داخله کشور جمهوری تاجیکستان
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران سردار «احمدرضا رادان» روز سه شنبه دوم دی ماه با هدف توسعه و گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای پلیسی و انتظامی به تاجیکستان سفر کرد.
به گزارش ایلنا، پیرو سفر خرداد ماه سال جاری هیئت تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران، سردار «احمدرضا رادان» به دعوت وزیر امور داخله کشور جمهوری تاجیکستان سپهبد «رمضان رحیمزاده» و با هدف توسعه و گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای پلیسی و انتظامی، وارد این کشور شد.
گفتنی است؛ سردار «رادان» طی مراسمی در فرودگاه بینالمللی شهر دوشنبه مورد استقبال سرلشکر «عبدالرحمن علمشازاده»، معاون اول وزیر امور داخله جمهوری تاجیکستان قرار گرفت.
به گزارش پلیس، در دیدار با سپهبد «رمضان رحیمزاده»، زمینههای همکاری و توسعه بیش از پیش تعاملات دوجانبه در حوزههای پلیسی و انتظامی، مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، جرائم سازمان یافته، برگزاری کمیتههای کارشناسی و تخصصی انتظامی، تسهیل همکاریها و تبادل اطلاعات در خصوص افراد تحت تعقیب و بازداشت شده دو کشور، توسعه همکاریهای آموزشی، تسهیل همکاریها در ارائه خدمات متقابل به اتباع دو کشور و تبادل تجربیات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.