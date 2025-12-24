خبرگزاری کار ایران
معاون پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد:

جریمه ۲۰۰ هزار تومانی خودروهای دارای پلاک فرد

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، امروز چهارشنبه سوم دی ماه ۱۴۰۴، طرح زوج وفرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ٢٠:٣٠ اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز پلیس با خودروهایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان فرد است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند. (جریمه ۲۰۰ هزار تومانی)

سرهنگ کشیر در خصوص وضعیت ترافیک پایتخت با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل افزود: مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا بعد از بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه صدر از خیابان کامرانیه تا خیابان شریعتی، بزرگراه زینالدین از بزرگراه امام علی (ع) تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان کرمان تا پل سیدخندان و بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع)، بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

وی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بزرگراه بسیج بالاتر از سه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی، بار ترافیک همچنان پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در پایان به شهروندان تهرانی توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده کنید.

