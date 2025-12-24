هوای تهران همچنان در وضعیت نارنجی

به گزارش ایلنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین کیفیت هوا هم اکنون بر روی شاخص ۱۴۹ قرار گرفته و وضعیت هوا نارنجی و همچنان ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه است.

میانگین شاخص کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۴۸ و در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار داشت.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۳۱ روز قابل قبول، ۱۱۷ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۰ روز ناسالم، دو روز بسیار ناسالم و دو روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.