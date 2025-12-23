خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توزیع بسته‌های معیشتی و بهره‌برداری از پروژه آبرسانی روستای گورشون در استان سیستان و بلوچستان توسط هلال احمر

توزیع بسته‌های معیشتی و بهره‌برداری از پروژه آبرسانی روستای گورشون در استان سیستان و بلوچستان توسط هلال احمر
کد خبر : 1732131
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با اجرای طرح «نذر خدمت ۸» جمعیت هلال احمر، پروژه آبرسانی روستای گورشون از توابع بخش پیشین استان سیستان و بلوچستان در قالب «نذر آب» به بهره‌برداری رسید و در کنار آن، بسته‌های معیشتی و غذای گرم میان خانوارهای این روستا توزیع شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در راستای تحقق اهداف طرح «نذر خدمت ۸» جمعیت هلال احمر، پروژه آبرسانی به روستای گورشون از توابع بخش پیشین در استان سیستان و بلوچستان در قالب «نذر آب» به بهره‌برداری رسید. با اجرای این طرح، یکی از مشکلات دیرینه این روستا در حوزه تأمین آب برطرف شد. 

گفتنی است طرح نذر آب با هدف تأمین آب شرب پایدار، کاهش مهاجرت روستایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم در تمامی روستاهایی که با کمبود آب مواجه هستند، اجرا می‌شود. 

همزمان با افتتاح پروژه آبرسانی، بسته‌های معیشتی شامل اقلام اساسی و مورد نیاز خانوارها، توسط عوامل و داوطلبان جمعیت هلال احمر میان اهالی روستای گورشون توزیع شد. همچنین در راستای حمایت غذایی از ساکنان منطقه، غذای گرم میان خانواده‌های این روستا توزیع شد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا