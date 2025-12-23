توزیع بستههای معیشتی و بهرهبرداری از پروژه آبرسانی روستای گورشون در استان سیستان و بلوچستان توسط هلال احمر
همزمان با اجرای طرح «نذر خدمت ۸» جمعیت هلال احمر، پروژه آبرسانی روستای گورشون از توابع بخش پیشین استان سیستان و بلوچستان در قالب «نذر آب» به بهرهبرداری رسید و در کنار آن، بستههای معیشتی و غذای گرم میان خانوارهای این روستا توزیع شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در راستای تحقق اهداف طرح «نذر خدمت ۸» جمعیت هلال احمر، پروژه آبرسانی به روستای گورشون از توابع بخش پیشین در استان سیستان و بلوچستان در قالب «نذر آب» به بهرهبرداری رسید. با اجرای این طرح، یکی از مشکلات دیرینه این روستا در حوزه تأمین آب برطرف شد.
گفتنی است طرح نذر آب با هدف تأمین آب شرب پایدار، کاهش مهاجرت روستایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم در تمامی روستاهایی که با کمبود آب مواجه هستند، اجرا میشود.
همزمان با افتتاح پروژه آبرسانی، بستههای معیشتی شامل اقلام اساسی و مورد نیاز خانوارها، توسط عوامل و داوطلبان جمعیت هلال احمر میان اهالی روستای گورشون توزیع شد. همچنین در راستای حمایت غذایی از ساکنان منطقه، غذای گرم میان خانوادههای این روستا توزیع شد.