خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات احراز استطاعت جسمی زائران حج تمتع ۱۴۰۵

جزئیات احراز استطاعت جسمی زائران حج تمتع ۱۴۰۵
کد خبر : 1732072
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با اشاره به آغاز روند احراز استطاعت جسمی زائران حج تمتع ۱۴۰۵، جزئیات معاینات پزشکی و زمان‌بندی واکسیناسیون را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا سیدعلی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت درباره آغاز روند احراز استطاعت جسمی زائران حج تمتع ۱۴۰۵ گفت: با ثبت‌نام مرحله دوم متقاضیان و انتخاب کاروان‌ها، فرآیند معاینات پزشکی برای تأیید استطاعت جسمی‌که یکی از واجبات حج محسوب می‌شود، در سراسر کشور آغاز شده است.

وی افزود: این معاینات بر اساس دستورالعمل‌های تدوین‌شده و با نظارت مرکز پزشکی حج و زیارت انجام می‌شود و به ازای هر ۵۵۰ زائر، یک پزشک در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت به زائران توصیه کرد: متقاضیان حج تمتع، به‌ویژه افراد بالای ۵۰ سال، آزمایش‌های اعلام‌شده را در اسرع وقت انجام دهند تا روند معاینات پزشکی آنان بدون تأخیر انجام شود.

به گفته مرعشی، فهرست بیماری‌هایی که مانع تشرف به حج تمتع می‌شوند، پیش‌تر اعلام شده و این فرآیند مطابق دستورالعمل‌های کشور میزبان و ضوابط مرکز پزشکی حج و زیارت اجرا می‌شود.

زمان تزریق واکسن مننژیت

وی درباره تزریق واکسن مننژیت نیز توضیح داد: پس از تأیید استطاعت جسمی، آموزش‌های زائران در کاروان‌ها آغاز می‌شود و نیروهای مرکز پزشکی نیز در کلاس‌های آموزشی، توضیحات لازم را ارائه خواهند کرد. حدود یک ماه پیش از آغاز موسم حج، واکسن مننژیت در مراکز اعلامی هلال احمر در اختیار زائران قرار می‌گیرد و ضروری است زائران در موعد مقرر واکسن را تزریق کرده و کارت واکسیناسیون را تا پایان سفر همراه داشته باشند.

جزئیات خدمات بهداشتی و درمانی به معتمرین

مرعشی درباره خدمات درمانی ارائه‌شده به عمره‌گزاران ایرانی در مکه مکرمه و مدینه منوره گفت: با همکاری کشور میزبان، در حال حاضر چهار درمانگاه در هتل‌های محل اسکان زائران ایرانی در مکه فعال است که شامل دو درمانگاه ۱۶ ساعته و دو درمانگاه ۸ ساعته می‌شود.

وی افزود: در مدینه منوره، برخلاف مکه، از ابتدای موسم عمره هیچ‌یک از کشورهای اعزام‌کننده زائر، درمانگاه سرپایی اختصاصی ندارند و خدمات معاینات و تحویل دارو برای زائران ایرانی نیز در درمانگاه‌های کشور میزبان انجام می‌شود.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با بیان اینکه عمره‌گزاران کشورمان از خدمات بهداشتی و درمانی ارائه‌شده رضایت نسبی دارند، تصریح کرد: در هتل‌های محل اسکان زائران، سرویس‌های انتقال بیمار پیش‌بینی شده است و زائرانی که نیاز به خدمات درمانی دارند، به درمانگاه‌های مدینه منتقل می‌شوند. همچنین یک پزشک از سوی مرکز پزشکی حج و زیارت در مدینه حضور دارد تا در صورت نیاز به خدمات بستری، بیماران را با هماهنگی‌های لازم به بیمارستان‌های کشور میزبان اعزام کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا