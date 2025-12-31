خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایلنا:

به زودی شاهد حضور دانشگاه در حوزه‌های مختلف امور کشور خواهید بود

به زودی شاهد حضور دانشگاه در حوزه‌های مختلف امور کشور خواهید بود
کد خبر : 1732059
لینک کوتاه کپی شد.

رییس دانشگاه تهران گفت: به زودی شاهد خواهید بود که در حوزه‌های مختلف کشور، دانشگاه در امور کشور حضور پیدا می‌کند، کمک می‌کند و مشورت می‌دهد.

«محمدحسین امید» رییس دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که دلیل دورافتادگی نهاد دانشگاه از عرصه‌ی  حکمرانی و  سیاست‌گذاری چیست؟ گفت: اتفاقاً ما در این چند هفته اخیر هم با رئیس‌جمهور چندین بار جلسه داشتیم، اخیرا نیز با رئیس مجلس جلسه داشتیم. همه این‌ها علاقمندند که دانشگاه وارد عرصه شود و کمک کند. هم‌اکنون به نظر من این اتفاق در حال رخ دادن است؛ یعنی دانشگاه‌ها اعلام کردند که می‌توانند در موضوعات مختلف حکمرانی کشور مشورت دهند و به عنوان اتاق فکر دولت عمل کنند.

وی در مورد نمود عملیاتی این ارتباط اذعان کرد: سال‌های سال در رابطه با این موضوع بحث شده ولی عملیاتی نشده است. فکر می‌کنم الان که همه‌ی قوا این علاقه‌مندی را دارند و به زودی شما شاهدش خواهید بود که در حوزه‌های مختلف، دانشگاه در امور کشور حضور پیدا می‌کند، کمک می‌کند و مشورت می‌دهد.

او در پاسخ به این سوال آیا این ارتباط از صرف مشورت فراتر خواهد رفت؟ عنوان کرد: ما  که مجری نیستیم، ما تنها می‌توانیم  دیدگاه‌هایمان را به دولت بگوییم؛ یعنی در واقع باید حکمرانی صحیح را در قالب دولت نشان دهیم. 

امید در پاسخ به این  به سوال که آیا نگاه خدمتگزار به  نهاد دانشگاه یعنی کمک گرفتن از نهاد علم تنها در آن موضوعاتی که دولت می‌خواهد نه کمک به موضوعات و بحران‌های واقعی که دانشگاه تشخیص می‌دهد،  تغییر خواهد کرد؟ گفت: به نظر من این نگاه تغییر کرده است. هم‌اکنون دولت از دانشگاه   در هر یک از  موضوعات و  مشکلات کشور مانند ناترازی‌ها و گرفتاری‌ها در زمینه‌های مختلف،  مشورت می‌خواهد. این خیلی خوب است و  دانشگاه هم  این کار را می‌کند.

وی در آخر اضافه کرد: در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، اجتماعی، فنی، کشاورزی و مسائل دیگر، تقسیم‌کاری بین دانشگاه‌های سطح کشور صورت گرفته  است و در حال کمک به دولت هستیم و دولت هم از این کار استقبال می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی