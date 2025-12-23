معاون عمرانی استاندار تهران خبر داد؛
مدارس ابتدایی استان تهران فردا مجازی شد
معاون عمرانی استاندار تهران از تعطیلی مهدکودک و پیش دبستانیها و مجازی شدن کلاس درس مدارس ابتدایی استان به استثنای شهرستانهای فیروزکوه و رباط کریم برای فردا چهارشنبه ۳ دی ماه خبر داد و گفت: طرح زوج و فرد نیز مثل روز گذشته برای فردا چهارشنبه نیز از درب منزل اجرا میشود.
به گزارش ایلنا، سید کمال الدین میرجعفریان، با اشاره به تداوم شرایط آلودگی هوا و بنا بر مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان، اظهار کرد: برای فردا چهارشنبه سوم دی ماه مهدکودک و پیش دبستانیها استان تهران جز شهرستانهای فیروزکوه و رباط کریم تعطیل و کلاس درس مدارس ابتدایی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
وی از ممنوعیت فعالیتهای ورزشی مدارس در فضای باز نیز خبر داد و بیان کرد: مادران دارای فرزند پیش دبستانی و مهدکودک با نظر مدیران میتوانند از دورکاری استفاده کنند.
میرجعفریان اظهار کرد: تردد کامیونها همچنان در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.
وی گفت: اکیدا توصیه میشود از روشن ماندن اتوبوسها و مینیبوسها در پایانهها و توقف گاههای شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامهها و اقدامات مدیریت ترافیک و بهروزرسانی و نصب دوربینهای هوشمند با جدیت دنبال شود.
معاون استاندار تهران در ادامه از تداوم اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت برای فردا چهارشنبه سوم دی ماه خبر داد و عنوان کرد: این طرح از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامیگردد، لازم به ذکر است که (برای اجرای این طرح پلاکهای عمومی، اتوبوس و مینی بوسهای درون شهری و سرویسهای مدارس ثبت در سامانه از طرح مستثنی هستند).
میرجعفریان افزود: اطلاعرسانی گسترده درباره توصیههای بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخوبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداریها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاههای علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیههای بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاهها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیتهای عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.
به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، وی همچنین افزود: بنا برمصوبات، برای فردا چهارشنبه سوم دی ماه نیز همچنان صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع میشود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکتهای سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کورههای فاقدآلایندگی) متوقف خواهد بود.