بزرگراه یادگار امام به هاشمی رفسنجانی امشب از ساعت ۲۲ مسدود است

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ جهانشاه بهرام آبادی، در تشریح این خبر، گفت: این مسدودی تا اطلاع ثانوی و به منظور انجام عملیات عمرانی، خواهد بود.

وی تصریح کرد: مجوز انسداد کامل این مسیر بزرگراهی فقط در شب صادر شده تا در روز امکان تردد برای شهروندان فراهم گردد.

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه افزود: از رانندگان درخواست می شود در زمان انسداد این مسیر ضمن رعایت سرعت مطمئنه و توجه کافی به جلو حین رانندگی، در این مسیر تا بزرگراه شهید همت ادامه مسیر بدهند و از بزرگراه شهید همت به عنوان معبر جایگزین استفاده کنند و با عوامل مجری این پروژه همکاری لازم را داشته باشند تا در زمان تعیین شده نسبت به اجرای عملیات و بازگشایی مسیر اقدام گردد.

