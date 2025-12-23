خروج ۱.۶ میلیون تبعه غیرقانونی و تأثیر آن بر بازار کار ایران
مدیرکل اتباع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به خروج یک میلیون و ششصد هزار تبعه غیرقانونی از کشور و تأثیر آن بر بازار کار ایران، به تشریح چالشها و فرصتهای پیشرو در حوزه اشتغال پرداخت.
به گزارش ایلنا، علی باقری با اشاره به موج خروج اتباع غیرقانونی در تابستان امسال، اظهار کرد: از ابتدای سال، بالغ بر یک میلیون و ششصد هزار تبعه غیرقانونی کشور را ترک کردهاند که این روند به دلیل استثنائات اعمالشده برای برخی گروهها، از جمله افرادی که با اتباع قانونی ازدواج کرده یا تحت درمان بودند، کند شده است.
تأثیر خروج اتباع بر بازار کار
باقری با تأکید بر اینکه خروج اتباع غیرقانونی عمدتاً مربوط به بخش غیررسمی بازار کار بوده است، گفت: اتباع مجاز همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند، اما خروج نیروی کار غیرمجاز باعث خالیشدن برخی فرصتهای شغلی شده است. در شرایط رکود اقتصادی و پس از جنگ، بسیاری از کسبوکارهای خرد دچار مشکل شده و تعدیل نیروی کار ایرانی نیز افزایشیافته است.
مدیرکل اتباع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگویی رادیویی تأکید کرد: اولویت ما حمایت از نیروی کار ایرانی و جلوگیری از گسترش بیکاری است. در این شرایط، اصراری بر بهکارگیری نیروی خارجی نیست، مگر در مشاغلی که با نیروی ایرانی قابل پر کردن نباشد.
باقری به طرح روادید کارگری اشاره کرد که از مهرماه اجرایی شده است و گفت: کارفرمایان میتوانند برای نیروی کار اتباع که پیشازاین بهصورت غیرقانونی کار میکردند، روادید کار اخذ کنند. این روادید به مدت نه ماه معتبر است و پس از آن، نیروی کار باید برای سه ماه به کشور مبدأ بازگردد.
وی افزود که این طرح به کارفرمایان فرصت میدهد تا برای جایگزینی نیروی ایرانی برنامهریزی کنند. تاکنون تعداد زیادی درخواست برای این طرح دریافت شده و برخی ویزاها نیز صادر شده است.
باقری در مورد آمار اتباع غیرقانونی که امکان بازگشت دارند، گفت: از یک میلیون و ششصد هزارنفری که خارج شدهاند، نیمی از آنها خانوادههای اتباع هستند و نیروی کار محسوب نمیشوند. همچنین، افرادی که بهصورت غیرقانونی وارد کشور شده و با طرد قضایی خارج شدهاند، امکان دریافت خدمات ندارند.
وی افزود که امسال هدفگذاری برای صدور ویزای کارگری حدود دویست هزار نفر است، اما این تعداد به تقاضا و نیاز بازار کار بستگی دارد.
باقری تأکید کرد که این طرح تنها نیروی کار را در بر میگیرد و الحاق خانوادهها را شامل نمیشود.
چالشهای پیشرو
مدیرکل اتباع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چالشهای پیشرو اشاره کرد و گفت: باید بین نیاز بازار کار، حمایت از نیروی کار ایرانی و مدیریت بازگشت اتباع غیرقانونی تعادل برقرار کنیم.
وی افزود: وزارت کار تلاش میکند تا با تسهیلات و حمایتهای لازم، فرصتهای شغلی ازدسترفته را احیا کند و اولویت را به نیروی کار ایرانی بدهد.
باقری تأکید کرد که طرح روادید کارگری گامی مهم در جهت ساماندهی بازار کار و حمایت از حقوق کارفرمایان و کارگران است.
وی از کارفرمایان خواست تا در صورت نیاز به نیروی کار خارجی، از مسیر قانونی و طرحهای وزارت کار استفاده کنند.