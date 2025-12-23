خبرگزاری کار ایران
آدم‌ربایی به خاطر کینه طلاق

کد خبر : 1731948
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از پایان گروگان‌گیری یک دختر جوان و دستگیری عامل این حادثه در جریان عملیاتی غافلگیرانه در محدوده بومهن خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ مرتضی نثاری با اشاره به جزئیات این پرونده گفت: در پی وصول یک فقره پرونده نیابت قضایی با موضوع فقدان و ربایش یک دختر جوان از سوی دادسرای یکی از شهرستان‌های کشور و ارجاع آن به دادسرای امور جنایی تهران، رسیدگی به این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد دختر جوان اواخر آبان‌ماه امسال هنگام بازگشت از محل کار به منزل ناپدید شده و تلفن همراه وی نیز از دسترس خارج شده است. همچنین خودروی متعلق به او به شکل مشکوکی در مسیر رها شده بود. در ادامه تحقیقات، مشخص شد نامزد سابق این دختر به عنوان مظنون اصلی در پرونده مطرح است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، محل تردد خودروی متهم در استان تهران شناسایی شد و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، تیم‌های عملیاتی پلیس آگاهی به‌طور همزمان به چند محل شناسایی‌شده در تهرانپارس و بومهن اعزام شدند.

سرهنگ نثاری تصریح کرد: در جریان این عملیات، کارآگاهان ضمن شناسایی مخفیگاه متهم، موفق به رهایی فرد ربوده‌شده شدند. متهم نیز که قصد فرار و مقاومت در برابر مأموران را داشت، در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

وی با اشاره به اعترافات متهم گفت: متهم در تحقیقات اولیه به ربایش دختر جوان با انگیزه انتقام‌جویی پس از قطع رابطه و صدور حکم طلاق اعتراف کرد و اظهار داشت با کمک برادرش، وی را به تهران منتقل و در منزلی در بومهن نگهداری کرده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از معرفی به مرجع قضایی و صدور قرار قانونی، با دستور مقام قضایی برای اعزام به شهرستان صادرکننده نیابت، تحویل یگان بدرقه انتظامی شد.

