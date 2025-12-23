به گزارش خبرنگار ایلنا، آبان ماه بود که ایلنا گزارش با عنوان «افشای تخلف بزرگ در دانشگاه پیام نور» را منتشر کرد. گزارشی درباره ۴ هزار دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که در واحدهای بین‌الملل این دانشگاه پذیرفته شده بودند. اما بعد از چند ترم زحمت و پرداخت شهریه‌های سنگین (یورو برای دانشجویان دکتری) مهرماه سال ۱۴۰۳ روند تحصیل‌شان متوقف و به آن‌ها گفته می‌شود که پذیرش آن‌ها خارج از ضوابط دانشگاه انجام شده است. در این بین دانشجویان دکتری از شرکت در آزمون جامع محروم می‌شوند و دانشجویان کارشناسی ارشد که از پایان‌نامه‌های‌شان هم دفاع کرده بودند از دریافت دانشنامه.

این گروه از دانشجویان در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرده بودند که نباید به دلیل انجام تخلف از سوی این دانشگاه، دانشجویانی مجازات شوند که از آنچه در پشت پرده گذشته، مطلع نبوده‌اند.

همان زمان هم فرشاد ابراهیم‌پور نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس به ایلنا توضیح داد که «اگر دولت از طریق وزارت علوم نتوانست این مشکل را حل کند، صورت جلسه‌ای تنظیم می‌شود و برای دبیرخانه شورای عالی سران قوا ارسال خواهد شد تا مشکل این دانشجویان حل شود و قرار شد اگر تخلفی هم صورت گرفته است با تخلفات به صورت جداگانه برخورد شود.»

حالا بیش از یک ماه از زمانی که مجلس به دانشگاه پیام نور فرصت داد، مشکل این دانشجویان معترض را حل کند می‌گذرد. آنطور که یکی از نمایندگان دانشجویان که پیگیر پرونده است می‌گوید دانشگاه پیام نور دو پیشنهاد را با وزارت علوم مطرح کرده است؛ یکی اینکه این وزارتخانه تنها برای یک بار مجوز بین‌الملل را برای این گروه از دانشجویان صادر کند تا بتوانند در آزمون جامع شرکت کنند و پیشنهاد دوم هم این بود که دانشجویان در ظرفیت‌های محدود داخلی روزانه پیام نور تقسیم شوند تا مشکل حل شود. آنطور که به ما گفته‌اند وزیر علوم در نهایت با حل مشکلات دانشجویان موافقت کرده است.

با وجود موافقت وزیر علوم با حل مشکل دانشجویان اما همچنان دانشجویان معترض از روند کند رسیدگی به مشکلات‌شان انتقاد کرده و می‌گویند که از این بلاتکلیفی خسته شده‌اند. به‌ویژه آنکه بسیاری از آن‌ها به دلیل مسائل شغلی به این مدرک نیاز دارند و دقیقا به همین دلیل هم زمان و پول خود را صرف گرفتن مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری کرده‌اند. وضعیت رخ داده اما شرایط کاری آن‌ها را متزلزل کرده است.

پرونده دانشجویان معترض در هیات رسیدگی و نظارت وزارت علوم

«محمد هادی امین‌ناجی» رئیس دانشگاه پیام نور اما در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دانشجویان پیام نور گفت: بر اساس تصمیمی که در مجموعه وزارت علوم و دانشگاه پیام نور گرفته شده، تعداد دقیق دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع و مراکز مختلف احصاء شد و در اختیار وزارت علوم قرار گرفت. متعاقب این اقدام، پرونده در هیات عالی رسیدگی و نظارت مورد بررسی قرار می‌گیرد. به صورت مستدل از دانشجویان دفاع خواهیم کرد تا حق آن‌ها از دست نرود.

او توضیح داد: دوره تحصیلی این گروه از دانشجویان متوقف شده که بعد از رای هیات نظارت دوره تحصیلی آن‌ها دوباره فعال شده و می‌توانند به تحصیلات خود ادامه دهند. افرادی که از پایان‌نامه خود دفاع کرده‌اند هم مدارک خود را دریافت می‌کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تحصیلات این دانشجویان کلا متوقف شده و آن‌ها از دوره تحصیلی خود بازبمانند؟ اظهار کرد: ما همچنان منتظر رای هیات مذکور هستیم، اما بعید می‌دانم چنین نظری مطرح باشد.

او درباره برگزاری امتحان جامع در واحد دوبی هم عنوان کرد: وضعیت این واحد متفاوت بوده است به این معنا که واحد مذکور از جمله واحدهای دارای مجوز است که در رشته‌های دارای مجوز و به تعداد مشخص در مقررات دانشجو پذیرش کرده و دلیلی برای تاخیر در برگزاری آزمون جامع دانشجویان این واحد وجود نداشت.

