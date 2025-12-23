به گزارش ایلنا، دومین رویداد ملی «رعنا؛ روایت عصر نوآوری اجتماعی» با هدف شناسایی و ترویج راه حل‌های خلاقانه برای رفع مسائل مناطق محروم دوشنبه هشتم دی ماه در مصلای امام خمینی برگزار می‌شود.

دومین دوره رویداد ملی «رعنا» با هدف تمرکز بر سلامت و رفع سوءتغذیه برگزار خواهد شد.

این رویداد قرار است روایتگر موضوعات دیگری از جمله حل مسأله ناباروری، حمایت‌های سلامت‌محور با محوریت رفع آسیب‌های اجتماعی کودکان و نوجوانان و همچنین تحقق عدالت سلامت در قالب ویزیت آنلاین بیماران مناطق محروم باشد.

علاقه‌مندان به روایت‌های حل بحران‌های مناطق محروم می‌توانند با مراجعه به نشانی ranaevent.ir برای شرکت در دومین رویداد ملی رعنا ثبت‌نام کنند.

انتهای پیام/