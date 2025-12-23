به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، علی کثیری با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه از سلسله جلسات تمرین پدافند پرتوی ذیل دستورالعمل عملیاتی پدافند پرتوی شهید دکتر محسن فخری‌زاده ابلاغی از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور، اظهار داشت: با عنایت به ابلاغ دستورالعمل مذکور در سال گذشته مقرر شد سازمان‌های ذیل کارگروه‌ها در دستورالعمل شهید فخری‌زاده، ماموریت‌های خود را تمرین کرده و آمادگی خود نسبت به شرایط بحرانی پرتوی را افزایش دهند.

کثیری با بیان اینکه از سوی سازمان انرژی اتمی سناریوی اولیه و پیشنهادی پدافند پرتوی به این سازمان ارسال و جلساتی در خصوص بررسی سناریو برگزار شد، افزود: مقرر شد تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های شرکت‌کننده در مانور پدافند پرتوی، در چارچوب دستورالعمل شهید فخری‌زاده، پیشنهادات و نقطه‌نظرات خود را در خصوص اصلاح و تکمیل سناریوی مذکور، برای جمع‌بندی به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ارسال کنند تا پس از نهایی‌سازی، جهت تدوین و تدقیق نهایی سناریو به سازمان انرژی اتمی ایران ارائه شود.

وی افزود: در همین راستا پیگیری‌ها جهت برگزاری جلسات با سازمان‌ها و ارگان‌های دخیل در این موضوع آغاز شد و کارگروه اطفای حریق، مدیریت اجساد و ضایعات با همکاری کارگروه انتقال، درمان و آموزش خودامدادی و دگرامدادی در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری تمرین در چارچوب مأموریتی خود است.

بر اساس این گزارش، چهارمین جلسه از سلسله جلسات تمرین پدافند پرتوی ذیل دستورالعمل عملیاتی پدافند پرتوی شهید دکتر محسن فخری‌زاده ابلاغی از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور، با حضور نمایندگانی از سازمان‌های انرژی اتمی کشور، آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، مدیریت پسماند شهرداری تهران، بهشت زهرا (س)، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ‌بقیه‌الله(عج) و معاونت پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در محل سالن زنده یاد بیژن دفتری این سازمان برگزار شد.

